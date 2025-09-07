Luka Dončić actualizaciones de Luka Dončić sobre la lesión después de la victoria de Eslovenia

El Los Angeles Lakers puede exhalar una vez más.

Estrella de franquicia Luka Doncic Sobrevivió a otro susto de lesiones durante la Fiba Eurobasket 2025, luego impulsó a Eslovenia a los cuartos de final con un estallido de puntuación vintage.

Dončić pareció ajustarse la pierna en el período de apertura de la arenosa victoria 84-77 de Eslovenia sobre Italia el sábado. Estalló por 22 puntos solo en el primer cuarto antes de alejarse de la cancha y dirigirse al vestuario, generando preocupación inmediata tanto para Eslovenia como para los Lakers.

El jugador de 26 años regresó poco después y jugó el resto del juego, dejando de lado el incidente en las entrevistas posteriores al juego.

«Sí,» Doncic le dijo a BasketNews Cuando se le preguntó si estaba bien después del juego. Pero admitió que la pierna «duele» y dijo que se sometería a tratamiento. «Tengo que ir a buscar terapias ahora. Pero estará bien».

El entrenador de Eslovenia, Aleksander Sekulić, minimizó la situación con una explicación alegre.

«Me dijo que necesita ir al baño. Tal vez había otra razón, pero eso es lo que me dijo», dijo Sekulić en la conferencia de prensa.

Otra obra maestra ofensiva

A pesar del susto, Dončić una vez más cargó la carga ofensiva, terminando con 42 puntos en 11 de 19 disparos. Golpeó 5 de 11 intentos más allá del arco y fue casi perfecto desde la línea, convirtiendo 15 de 16 tiros libres. Agregó 10 rebotes, tres robos y una asistencia en otra actuación general.

La victoria estableció un enfrentamiento de cuartos de final de alto perfil con Alemania, considerado uno de los favoritos del torneo después de las primeras salidas de los poderes tradicionales Francia y Serbia.

Doncic continúa Dirigir a Eurobasket en anotacionespromediando 34.0 puntos, 8.3 rebotes, 7.2 asistencias y 3.2 robos por juego.

LA LA LA LA LOS LOS BODIDOS

Esta no fue la primera vez que los Lakers han contenido el aliento este verano. En una victoria de calentamiento previa al torneo sobre Letonia el mes pasado, Dončić dejó brevemente el piso después de su compañero de equipo Gregor Hrovat aterrizó accidentalmente en su rodilla derecha. Regresó rápidamente, minimizando la lesión tal como lo hizo contra Italia.

Para una franquicia construida alrededor de su salud a largo plazo, la resistencia de Dončić ha sido una fuente de alivio.

La transformación detrás de la durabilidad

Parte de la capacidad de Dončić para recuperarse puede estar vinculada a la mejor condición física de su carrera. Según la televisión pop eslovenaSe derramó 31 libras durante la temporada baja a través de un nuevo régimen disciplinado.

La estrella de los Lakers describió su programa en Salud de los hombresDescribiendo un régimen de ayuno intermitente de 16 horas al día, seis días a la semana, desde el final de la temporada pasada. Desde las 8:30 p.m. hasta el mediodía, no consume calorías, a menudo empujando su primer entrenamiento antes de romper el ayuno.

Su dieta es libre de gluten, baja en azúcar y pesada en proteínas, al menos 250 gramos al día, complementado por un batido basado en la leche de almendras. También ha incorporado más alimentos a base de plantas y se le otorgó un raro mes de baloncesto para recargarse mental y físicamente.

Pregunta persistente

Dončić ha prometido continuar el programa en la próxima temporada de la NBA, segura de que lo hará más delgado, más rápido y más duradero que la versión que promedió 28.2 puntos, 8.1 rebotes y 7.2 asistencias en 28 juegos para los Lakers el año pasado.

Por ahora, su enfoque de verano permanece en la campaña EuroBasket de Eslovenia. Su transformación ya está mostrando dividendos, ya que su juego dominante y su capacidad para cepillar las lesiones han llevado a Eslovenia a los ocho finales del torneo.

La pregunta que persiste tanto para Eslovenia como para los Lakers: ¿puede Dončić mantenerse en posición vertical a través de la rutina de una profunda carrera internacional y otra temporada exigente de la NBA?