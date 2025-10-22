Luis Valdez Doc obtiene el premio Lavine/Ken Burns de 200.000 dólares

Un documental sobre el reconocido dramaturgo y guionista Luis Valdez ganó la séptima edición anual de 200.000 dólares. Biblioteca del Congreso/Lavine/Ken Burns Premio.

Dirigida por David Alvarado, “American Pachuco: The Legend of Luis Valdez” narra cómo Valdez iluminó la experiencia mexicano-estadounidense en el escenario y la pantalla, transformando el panorama cultural estadounidense. En 1965 Valdez creó la compañía de teatro de Chicago El Teatro Campesino junto con United Farm Workers. Catorce años después, en 1979, Valdez se convirtió en el primer director chicano en presentar una obra en Broadway cuando su obra “Zoot Suit” se estrenó en Nueva York. Valdez pasó a escribir y dirigir la película de 1987 “La Bamba”.

Desde el inicio del Premio Biblioteca del Congreso/Lavine/Ken Burns, la Biblioteca del Congreso, The Better Angels Society, Ken Burns y Crimson Lion/Lavine Family Foundation han otorgado 2,6 millones de dólares a realizadores de documentales que trabajan en documentales de última etapa que utilizan investigaciones originales y una narrativa convincente para contar historias que dan vida a la historia estadounidense.

“American Pachuco: La leyenda de Luis Valdez” presenta extensas entrevistas con Valdez, de 85 años, y está narrada por Edward James Olmos, quien protagonizó la producción original de “Zoot Suit”. Los realizadores también colaboraron con UC Santa Barbara para digitalizar más de 80,000 pies de imágenes nunca antes vistas del Teatro Campesino, que se estaba deteriorando y en riesgo de perderse permanentemente.

«American Pachuco» captura la vida de un artista singular y el pulso de un momento particular de la historia estadounidense», dice Burns. «A lo largo del proceso de selección, la película fue elogiada por ser dramática, convincente, relevante y alegre. Ilumina a una figura cuya carrera en las artes rompió barreras y desarrolló una comprensión más completa de nuestra historia estadounidense compartida”.

El bibliotecario interino del Congreso, Robert Randolph Newlen, añadió: «Luis Valdez creó un espacio en el escenario y en el cine para las historias mexicano-estadounidenses. La Biblioteca del Congreso se complace en reconocer un documental que ilumina la vida de este escritor y director que busca ‘crear una visión común que le hable a una audiencia'».

“Diamond Diplomacy”, del finalista Yuriko Gamo, obtuvo un premio en efectivo de 50.000 dólares. El documental examina cómo el béisbol evolucionó hasta convertirse en un improbable pasatiempo nacional en Japón, a pesar de las tensiones culturales y políticas del país con Estados Unidos durante el siglo XX. La película presenta una nueva perspectiva sobre la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Japón, explorando cómo los deportes sirven como mediadores culturales y examinando el vínculo que el béisbol forjó entre los dos países.

“El béisbol es un tema muy cercano a mi corazón y “Diamond Diplomacy” me dio una apreciación aún mayor de cómo el pasatiempo estadounidense puede trascender las fronteras”, dice Burns.

Este año, se presentaron para su consideración 121 proyectos de largometrajes documentales sobre la historia de Estados Unidos. Un jurado nacional seleccionó a seis finalistas. Newlen, en consulta con Burns, seleccionó al ganador y al subcampeón.

«Cada año, el Premio de Cine nos recuerda que hacer y ver documentales sobre la historia de Estados Unidos es una poderosa forma de compromiso cívico, dice Katherine Malone-France, presidenta y directora ejecutiva de The Better Angels Society. «Las películas reconocidas este año nos conectan con el pasado, entre nosotros y con el resto del mundo».

Los cuatro finalistas: “The Inquisitor” de Angela Tucker, “One More Mission” de Edward Gray, “Soul Patrol” de JM Harper y “The White House Effect” de Bonni Cohen, Jon Shenk y Pedro Kos – recibirán cada uno un premio en efectivo de 25.000 dólares.