Luhut sobre la reunión de los Four Eyes Prabowo-Jokowi: Bagus, el líder del Guyub

Yakarta, Viva – Presidente del Consejo Económico Nacional (Den), Luhut Binsar Pandjaitan Abra la voz de la pregunta reunión Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto y el 7º presidente indonesio Joko Widodo (Brillo).

La reunión de dos horas tuvo lugar en la residencia de Prabowo en Jalan Kertanegara IV, South Yakarta, sábado 4 de octubre de 2025.

Luhut asumió, la reunión entre los dos líder Es algo positivo. La reunión dijo que Luhut significa la relación entre los dos amigable.

«Es bueno si el presidente y el ex presidente se conocieron, el líder de Guyub», dijo Luhut a periodistas en el área de Monas, Central Yakarta, domingo 5 de octubre de 2025.

Cuando se le preguntó si Luhut conocía la discusión entre Prabowo y Jokowi, afirmó no saberlo. Solo pidió a todas las partes que rezaran para que los líderes del estado fueran compactos.

«Oh, no lo sé, pero creo que son líderes, líderes y ex líderes de los que hablan, por lo que rezamos por todo lo compacto», dijo Luhut.

Anteriormente informó, la reunión entre el séptimo presidente de Indonesia Joko Widodo (Jokowi) y el presidente Prabowo Subianto en su residencia personal en Jalan Kertanegara, South Yakarta, fue acordado por el asistente de Jokowi, el comisionado de policía Syarif Muhammad Fitriansyah.

Dijo que la reunión tuvo lugar desde 13.00 WIB durante dos horas. «La reunión duró casi 2 horas», dijo, el sábado 4 de octubre de 2025.

Mientras tanto, el Ministro de Defensa (Ministro de Defensa) Sjafrie Sjamsoeddin también admitió que estaba presente en la reunión de Jokowi-Prabowo. Dijo que la reunión no solo fue específica entre Prabowo y Jokowi. La reunión se llama solo una amistad amistosa de los personajes.

«Esta es una reunión con las cifras», dijo Sjafrie.