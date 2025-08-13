Luhut se reunirá con el Ministro de Comercio de EE. UU., Negociable Ri Ri 0 por ciento a los Estados Unidos a los Estados Unidos

Yakarta viva – Presidente Consejo Económico Nacional (ÉL) Luhut Binsar Pandjaitan se reunirá Ministro de comercio Estados Unidos de América (Como) Howard Lutnick para ayudar al proceso de negociaciones adicionales arancel Sectoral entre Indonesia y los Estados Unidos.

Luhut dijo que la reunión probablemente se celebraría en septiembre de 2025.

«He pedido tiempo, permiso al presidente (Prabowo Subianto) para reunirse con el Secretario (Howard) Lutnick porque también es un buen amigo», dijo Luhut en su oficina, Yakarta, miércoles 13 de agosto de 2025.

Durante la reunión, Luhut planeó entregar datos relacionados con varios productos principales indonesios que no fueron producidos por los EE. UU. Para que pudieran ser liberados de la tarifa del 19 por ciento que actualmente está en vigor. El gobierno intentará reducir las tarifas de algunos de estos productos hasta el 0 por ciento.

Según Luhut, Indonesia actualmente tiene una buena posición de negociación para continuar la conversación con Washington DC. Consideró que Indonesia hasta ahora logró suavizar la actitud del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y su equipo, para que recibiera una tasa recíproca bastante baja en la región de la ASEAN.

«Con (tasa recíproca) 19 por ciento, una diferencia de 1 por ciento con Vietnam», dijo

Anteriormente, el Ministro de Comercio (Mendag) Budi Santoso dijo que el proceso de negociación con los Estados Unidos continuó funcionando, aunque las tarifas de importación del 19 por ciento se habían implementado a partir del 7 de agosto de 2025.

Dijo que la reducción de las tarifas recíprocas aún podría ocurrir, considerando que anteriormente también había un cambio del 32 por ciento al 19 por ciento.

Además, el Ministro de Comercio dijo que Indonesia todavía tenía la oportunidad de negociar por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Según él, esto será utilizado por Indonesia para solicitar un arancel de importación del 0 por ciento para los productos que no se producen en los Estados Unidos.

Sin embargo, Budi era reacio a referirse a lo que los productos aún se esforzaron por obtener una tarifa del 0 por ciento.

«En el último 32 por ciento, después de que el 32 por ciento se pospuso 3 meses, ¿verdad? Bueno, 3 meses, se aplica un 10 por ciento correcto, lo que significa que en 3 meses hay un proceso de negociación, finalmente puede ser el 19 por ciento en el momento. Ahora puede ser un 19 por ciento, pero todavía hay otras negociaciones que estamos tratando de 0 por ciento hasta el 1 de septiembre», dijo.

La tarifa recíproca entre Indonesia y los Estados Unidos del 19 por ciento ha estado vigente desde el 7 de agosto. Los Estados Unidos también han anunciado la política de tarifas a otros 92 países.