Luhut dijo que Bansos se volvería a grabar usando el reconocimiento facial

Yakarta, Viva – El presidente Prabowo Subianto apoya el desarrollo de la tecnología gubernamental (Govtech) y la iniciativa de desarrollo de genes banco Para mantener el germoplasma indonesio. El presidente afirmó que la agricultura de Indonesia en el futuro debe estar respaldada por la investigación y la gestión basada en la ciencia.

Presidente del Consejo Económico Nacional (ÉL) Luhut Binsar Pandjaitan dijo que el presidente Prabowo dio la bienvenida al progreso de Govtech que había comenzado a ser implementado. Luhut dijo que el proyecto piloto Govtech se llevará a cabo en Banyuwangi a fines de septiembre de 2025 y está planeado que se lanzará a nivel nacional en 2026.

Presidente del Consejo Económico Nacional (Den), Luhut Binsar Pandjaitan

«El presidente está muy contento de que el progreso de la tecnología gubernamental pueda funcionar bien y hemos comenzado ayer y el presidente apoyó todas las propuestas o explicaciones dadas por el equipo», dijo el presidente de Den en su declaración después de ser recibido por el presidente Prabowo en el Palacio Merdeka, Jakarta, el miércoles 27 de agosto, 2025.

A través del sistema Govtech, la distribución de programas gubernamentales como la asistencia social será más precisa. El reconocimiento facial y la tecnología biométrica se utilizarán para minimizar los errores en la recopilación de datos de beneficiarios, de modo que la distribución de asistencia sea más dirigida.

«Más tarde si no puede (Asistencia social) puede informar. Por lo tanto, se volverá a hacer un reconocimiento de datos, reconocimiento facial o biométrico. De esa manera, el error para el objetivo de asistencia social o antes, transferencia de efectivo, será muy pequeño «, dijo.

Además, el presidente de Den también transmitió el asunto de la secuenciación del genoma al presidente Prabowo. Luhut dijo que la importancia del desarrollo de un gen bancario para la agricultura indonesia.

Empaque de asistencia social (Bansos) Impacto de la crisis de pandemia Covid-19. (Ilustración fotográfica). Foto : Entre fotos/M Risyal Hidayat

Como país con una alta biodiversidad, Indonesia necesita mantener y desarrollar germoplasma a través de investigaciones superiores agrícolas, herbales y hortícolas.

El presidente de Den agregó que el presidente Prabowo también enfatizó que el desarrollo del gen bancario debe ser realizado por completo por niños indonesios.

«Así que creo que el presidente realmente quiere ver este gen bancario para la agricultura y en realidad los niños indonesios», dijo Luhut.