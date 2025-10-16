Luhut dice que la colocación de fondos gubernamentales por parte de Purbaya está comenzando a mostrar resultados, esto es lo que dijo

Jacarta – Presidente del Consejo Económico Nacional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan admitió que era optimista, colocación de fondos gobierno por valor de 200 billones de IDR a los bancosbanco himbara por el Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa, podrá moverse economía nacional.

«La inyección ideal del gobierno de 200 billones de IDR dada por el Ministro de Finanzas ha comenzado a mostrar resultados», dijo Luhut en el evento ‘1 año de gobierno de Prabowo-Gibran: Optimismo sobre el crecimiento económico del 8%’, en el área de Kuningan, en el sur de Yakarta, el jueves 16 de octubre de 2025.

Admitió que, dado que todavía era miembro del personal del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Purbaya había expresado la sugerencia de colocar fondos gubernamentales de esta manera.

Porque, Luhut también admitió que ahorrar fondos gubernamentales en el Banco de Indonesia (BI) tiende a generar dinero base o M0 a un nivel bajo.

«Ahora veo que el nuevo Ministro de Finanzas realmente está presionando su escuela de pensamiento para inundar el mercado poniendo 200 billones de rupias en los bancos, y creo que eso es muy bueno», dijo Luhut.

También es optimista de que las políticas implementadas por Purbaya como Ministro de Finanzas podrán ayudar a Indonesia a lograr el sexto crecimiento a un nivel de 5,1-5,2 por ciento.

Sin embargo, Luhut también recordó al público que tenga paciencia al monitorear la efectividad de las políticas de Purbaya.

«Se necesita tiempo. A veces nos gusta comer chile. Tan pronto como lo mordemos, está picante. No, lleva tiempo. Es un proceso», dijo.

Se sabe que Purbaya informó anteriormente que los bancos himbara habían logrado desembolsar crédito productivo por valor de 112,4 billones de rupias, a partir de la colocación de fondos gubernamentales o el exceso de saldo presupuestario (SAL) de 200 billones de rupias.

Esta constatación, según Purbaya, muestra que más de la mitad de los fondos asignados por el gobierno han servido para apoyar el consumo, la inversión y el crecimiento económico nacional.