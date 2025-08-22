‘Lugares medio vacío’, victoria de ‘Rain Country’ en Sarajevo Industry Awards

«Lugares medio vacío» de Dorka Vermes, «Rain Country» de Zeynep Köprülü y «Who’s We We» de Miroslav Terzić en el Festival de Cine de Sarajevo‘s Cinelink Días de la industria, la barra lateral de la industria del festival que se centra en proyectos en diferentes formatos y etapas de desarrollo del sureste de Europa y la región de Medio Oriente y África del Norte.

«Lugares a mitad de vacío», producido por Non Lieu Kft., Ganó el Premio al Desarrollo de Co-Producción de Eurimages, por un valor de € 20,000 ($ 23,000). Vermes, con sede en Budapest, un antiguo aprendiz de reconocido autor húngaro Béla Tarr, estrenó su debut característico, «Árni», en el Festival de Cine de Venecia, donde compitió por el Premio de Lion Queer. Su esfuerzo de segundo año es un retrato controvertido e íntimo de una relación extraña en el contexto de la Hungría de Orbán.

«Rain Country» es la característica de segundo año del director turco Köprülü, quien coprodujo el documental de Elizabeth Lo «Stray». La película, producida por la película Periferi de Turquía, se desarrolla a principios de la década de 2000 Estambul, donde el secreto de un estudiante de secundaria está expuesto después del suicidio de su compañera de clase, cambiando su vida. La producción recibió € 20,000 ($ 23,000).

El gran ganador de The Works in Progress Showcase fue «Who Are We» de Terzić, que se llevó a casa el premio HBO por valor de € 30,000 ($ 35,000). Producidas por esta y las producciones en coproducción con Nightswim, Invictus, PTD y Kinorama, la película tiene lugar durante un viaje escolar a Bulgaria después del suicidio de un alumno, el viaje que expone un camino inquietante hacia la tragedia como la sombra de los pupilos muertos sobre todos. El debut característico de Terzić, «Redemption Street», le valió a Uliks Fehmiu el corazón del Premio Sarajevo al Mejor Actor.

En el lado de la serie en Cinelink Drama, el premio de desarrollo de coproducción de la serie del Consejo de Europa por valor de € 50,000 ($ 58,000) fue para «Red Water» de Ljubica Luković. La serie de seis episodios, producida por el antitalento de Croacia, se desarrolla en 1989 en la playa croata, donde una familia está destrozada cuando su hija desaparece, desatando secretos oscuros que desintegran a la comunidad durante dos décadas hasta que el regreso del ex investigador revela la verdad.

En su 23ª edición, para el mercado de coproducción Cinelink, el trabajo de Cinelink en progreso y el drama de Cinelink, los premios totalizaron € 171,000 ($ 198,000) y € 80,000 ($ 92,000) en especie.

Ganadores del premio Cinelink

Premios del mercado de coproducción de Cinelink

Premio al desarrollo de coproducción de Eurimages

«Lugares medio vacíos»

Director: Dorka Worms

Escritor: Sarah Törley-Snow

Productores: Evelyn Balogh, Botond Enthusiastic

Producción de la compañía: No Place Kft.

País: Hungría

Premio por un monto de € 20,000

Premio Center Montenegro Cinelink

«Piedra sobre piedra»

Director: Hilal Baydarov

Escritores: Hilal Baydarov, Georg Tiller

Productores: Maéva Ranaïvojaona, Georg Tiller, Hilal Baydarov

Production Company: Subobscura Films

Compañía de coproducción: Film UCQAR

Países: Austria, Azerbaiyán

Premio por un monto de € 10,000

Premio Center Serbia Cinelink

«Gentiles»

Director: David Kapac

Escritores: Andrija Mardesic, David Kapac

Productores: Rea Rajčić, Tina Tišljar

Production Company: Eclectica

Compañía de coproducción: Vértigo

Países: Croacia, Eslovenia

Premio por un monto de € 10,000

Premio internacional de Artekino

«Dos pequeñas pesadillas»

Director: Nebojsa Slazpicevic

Escritores: Nebojsa Slavpčević, Nadja Petrović

Productores: Danijel Pek, Katarina Prpic

Production Company: Antitalent

Compañías de coproducción: Sense Production, Studio Virc, Contrast Films, Les Films Norfolk

Coproductores: Milán Stojanovic, Boštjan Virc, Katya Trichkova, Noelle Levenz

Países: Croacia, Serbia, Eslovenia, Bulgaria, Francia

Premio por un monto de € 6,000

Mercado de coproducción de Cinelink y drama Cinelink

Premio Femenino Voices Cinelink

«Rain Country»

Director: Zeynep Köprülü

Escritores: Zeynep Köprülü, junio Düzkan

Productores: Utku Zeeep Bridges, Zeylep Bridge, un Cansu

Production Company: Periferi Film

País: Turquía

Premio por un monto de € 20,000

Drama de Cinelink

Premio al desarrollo de coproducción de la serie del Consejo de Europa

«Agua roja»

Creador: Ljubica Lukovic

Escritores: Ljubica Lukovic, Jurica Pavicic

Director: Antoneta Alamat Kusijanović

Productor: Danijel Bake

Production Company: Antitalent

País: Croacia

Premio por un monto de € 50,000

Premio del drama del Centro Audiovisual Croata

«Maravilloso»

Creadores y escritores: Katarina Mitrovic, Isidora Veselinovic, Vladimir Tagic

Directores: Vladimir Tagic, Isidora Veselinovic

Productor: Marija Stojanovic

Production Company: Sense Production

País: Serbia

Premio por un monto de € 15,000

Premio de Pitch Vision Drama de TV Drama

«Gorila»

Creador: Gabor Krigler

Escritores: Eszter Angyalosy, Cyril Tysz

Director: Christian Gudegast

Productor: Ivana Mikovic

Production Company: Firefly Productions

País: Serbia

Premios de trabajo en progreso de Cinelink

Premio HBO

«Quiénes somos»

Director: Miroslav Terzic

Productor: Snežana Van Houwelingen

Production Company: esta y las producciones

Compañías de coproducción: Nightswim, Invictus, PTD, Kinorama

Países: Serbia, Italia, Luxemburgo, Bulgaria, Croacia

Premio por un monto de € 30,000

Premio de Televisión Nacional de Radio Turquía

«Ayer el ojo no durmió»

Director: Rakan Mayasi

Productor: Jennifer Ritter, Rakan Mayasi

Production Company: mucho

Países: Bélgica, Palestina, Líbano

Premio por un monto de € 10,000

Premio posterior a la República

«¿Adonde?»

Director: Assaf Machnes

Productores: Tomer Mecklberg, Haim Mecklberg, Oren Rogovin, Mohamad Pigs

Production Company: 2 Team Productions

Compañías de coproducción: Lev Cinema, Rogovin Brothers, Iconoclast Alemania

País: Israel, Alemania

Premio por un monto de € 30,000 en especie

Premio Avanpost Media

«17»

Director: Kosara Mitic

Productor: Tomi Salkovski

Production Company: Black Cat Production

Compañías de coproductores: Arte y palomitas de maíz, diciembre

Países: Macedonia del Norte, Serbia, Eslovenia

Premio por un monto de € 30,000 en especie

Cinelink Work in Progress y Docu Rough Cut Boutique Awards

Premio de producción de impacto de pensamiento de filmación

«Perdido y encontrado: el mercado de adopción oculto de Rumania»

Director: Laurentiu Garofeanu

Productor: Laurentiu Garofeanu

Editor: Iulian Ghervas

Production Company: Mekanism Media (RO)

País: Rumania

Longitud: 90 min

Premio por un monto de € 20,000 en especie

Premio EAA +

Marija Stojanovic