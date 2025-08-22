‘Lugares medio vacío’, victoria de ‘Rain Country’ en Sarajevo Industry Awards

«Lugares medio vacío» de Dorka Vermes, «Rain Country» de Zeynep Köprülü y «Who’s We We» de Miroslav Terzić en el Festival de Cine de Sarajevo‘s Cinelink Días de la industria, la barra lateral de la industria del festival que se centra en proyectos en diferentes formatos y etapas de desarrollo del sureste de Europa y la región de Medio Oriente y África del Norte.
«Lugares a mitad de vacío», producido por Non Lieu Kft., Ganó el Premio al Desarrollo de Co-Producción de Eurimages, por un valor de € 20,000 ($ 23,000). Vermes, con sede en Budapest, un antiguo aprendiz de reconocido autor húngaro Béla Tarr, estrenó su debut característico, «Árni», en el Festival de Cine de Venecia, donde compitió por el Premio de Lion Queer. Su esfuerzo de segundo año es un retrato controvertido e íntimo de una relación extraña en el contexto de la Hungría de Orbán.
«Rain Country» es la característica de segundo año del director turco Köprülü, quien coprodujo el documental de Elizabeth Lo «Stray». La película, producida por la película Periferi de Turquía, se desarrolla a principios de la década de 2000 Estambul, donde el secreto de un estudiante de secundaria está expuesto después del suicidio de su compañera de clase, cambiando su vida. La producción recibió € 20,000 ($ 23,000).
El gran ganador de The Works in Progress Showcase fue «Who Are We» de Terzić, que se llevó a casa el premio HBO por valor de € 30,000 ($ 35,000). Producidas por esta y las producciones en coproducción con Nightswim, Invictus, PTD y Kinorama, la película tiene lugar durante un viaje escolar a Bulgaria después del suicidio de un alumno, el viaje que expone un camino inquietante hacia la tragedia como la sombra de los pupilos muertos sobre todos. El debut característico de Terzić, «Redemption Street», le valió a Uliks Fehmiu el corazón del Premio Sarajevo al Mejor Actor.
En el lado de la serie en Cinelink Drama, el premio de desarrollo de coproducción de la serie del Consejo de Europa por valor de € 50,000 ($ 58,000) fue para «Red Water» de Ljubica Luković. La serie de seis episodios, producida por el antitalento de Croacia, se desarrolla en 1989 en la playa croata, donde una familia está destrozada cuando su hija desaparece, desatando secretos oscuros que desintegran a la comunidad durante dos décadas hasta que el regreso del ex investigador revela la verdad.
En su 23ª edición, para el mercado de coproducción Cinelink, el trabajo de Cinelink en progreso y el drama de Cinelink, los premios totalizaron € 171,000 ($ 198,000) y € 80,000 ($ 92,000) en especie.
Ganadores del premio Cinelink
Premios del mercado de coproducción de Cinelink
Premio al desarrollo de coproducción de Eurimages
«Lugares medio vacíos»
Director: Dorka Worms
Escritor: Sarah Törley-Snow
Productores: Evelyn Balogh, Botond Enthusiastic
Producción de la compañía: No Place Kft.
País: Hungría
Premio por un monto de € 20,000
Premio Center Montenegro Cinelink
«Piedra sobre piedra»
Director: Hilal Baydarov
Escritores: Hilal Baydarov, Georg Tiller
Productores: Maéva Ranaïvojaona, Georg Tiller, Hilal Baydarov
Production Company: Subobscura Films
Compañía de coproducción: Film UCQAR
Países: Austria, Azerbaiyán
Premio por un monto de € 10,000
Premio Center Serbia Cinelink
«Gentiles»
Director: David Kapac
Escritores: Andrija Mardesic, David Kapac
Productores: Rea Rajčić, Tina Tišljar
Production Company: Eclectica
Compañía de coproducción: Vértigo
Países: Croacia, Eslovenia
Premio por un monto de € 10,000
Premio internacional de Artekino
«Dos pequeñas pesadillas»
Director: Nebojsa Slazpicevic
Escritores: Nebojsa Slavpčević, Nadja Petrović
Productores: Danijel Pek, Katarina Prpic
Production Company: Antitalent
Compañías de coproducción: Sense Production, Studio Virc, Contrast Films, Les Films Norfolk
Coproductores: Milán Stojanovic, Boštjan Virc, Katya Trichkova, Noelle Levenz
Países: Croacia, Serbia, Eslovenia, Bulgaria, Francia
Premio por un monto de € 6,000
Mercado de coproducción de Cinelink y drama Cinelink
Premio Femenino Voices Cinelink
«Rain Country»
Director: Zeynep Köprülü
Escritores: Zeynep Köprülü, junio Düzkan
Productores: Utku Zeeep Bridges, Zeylep Bridge, un Cansu
Production Company: Periferi Film
País: Turquía
Premio por un monto de € 20,000
Drama de Cinelink
Premio al desarrollo de coproducción de la serie del Consejo de Europa
«Agua roja»
Creador: Ljubica Lukovic
Escritores: Ljubica Lukovic, Jurica Pavicic
Director: Antoneta Alamat Kusijanović
Productor: Danijel Bake
Production Company: Antitalent
País: Croacia
Premio por un monto de € 50,000
Premio del drama del Centro Audiovisual Croata
«Maravilloso»
Creadores y escritores: Katarina Mitrovic, Isidora Veselinovic, Vladimir Tagic
Directores: Vladimir Tagic, Isidora Veselinovic
Productor: Marija Stojanovic
Production Company: Sense Production
País: Serbia
Premio por un monto de € 15,000
Premio de Pitch Vision Drama de TV Drama
«Gorila»
Creador: Gabor Krigler
Escritores: Eszter Angyalosy, Cyril Tysz
Director: Christian Gudegast
Productor: Ivana Mikovic
Production Company: Firefly Productions
País: Serbia
Premios de trabajo en progreso de Cinelink
Premio HBO
«Quiénes somos»
Director: Miroslav Terzic
Productor: Snežana Van Houwelingen
Production Company: esta y las producciones
Compañías de coproducción: Nightswim, Invictus, PTD, Kinorama
Países: Serbia, Italia, Luxemburgo, Bulgaria, Croacia
Premio por un monto de € 30,000
Premio de Televisión Nacional de Radio Turquía
«Ayer el ojo no durmió»
Director: Rakan Mayasi
Productor: Jennifer Ritter, Rakan Mayasi
Production Company: mucho
Países: Bélgica, Palestina, Líbano
Premio por un monto de € 10,000
Premio posterior a la República
«¿Adonde?»
Director: Assaf Machnes
Productores: Tomer Mecklberg, Haim Mecklberg, Oren Rogovin, Mohamad Pigs
Production Company: 2 Team Productions
Compañías de coproducción: Lev Cinema, Rogovin Brothers, Iconoclast Alemania
País: Israel, Alemania
Premio por un monto de € 30,000 en especie
Premio Avanpost Media
«17»
Director: Kosara Mitic
Productor: Tomi Salkovski
Production Company: Black Cat Production
Compañías de coproductores: Arte y palomitas de maíz, diciembre
Países: Macedonia del Norte, Serbia, Eslovenia
Premio por un monto de € 30,000 en especie
Cinelink Work in Progress y Docu Rough Cut Boutique Awards
Premio de producción de impacto de pensamiento de filmación
«Perdido y encontrado: el mercado de adopción oculto de Rumania»
Director: Laurentiu Garofeanu
Productor: Laurentiu Garofeanu
Editor: Iulian Ghervas
Production Company: Mekanism Media (RO)
País: Rumania
Longitud: 90 min
Premio por un monto de € 20,000 en especie
Premio EAA +
Marija Stojanovic