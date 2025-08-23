‘Lugares medio vacío’ explora el romance extraño en la Hungría de Viktor Orbán

Cineasta húngaro Dorkacuyo largometraje debut «Árni» fue nominado para un premio de león queer en el Festival de Cine de Venecia de 2023, está desarrollando su segundo esfuerzo, «Places medio vacío», una película que se anuncia como un retrato controvertido e íntimo de una relación extraña en el contexto de Iktor Orbán’s’s. Hungría.

La película, que ganó el premio de desarrollo de coproducción de Eurimages esta semana en el Festival de Cine de SarajevoEl Strand de la industria de Cinelink, sigue a Noá, un treinta y independiente que trabaja en treinta y tantos trabajadores como un taxista ilegal. Una noche recoge a una joven suburbana rica, Juli, que intenta desesperadamente liberarse de su familia dominante.

Las dos mujeres se enamoran rápidamente, pero una variedad de circunstancias, desde el creciente estrés financiero hasta la presión social, las expectativas de la familia controladora de Juli, complican su romance. «Lugares medio vacío» plantea la cuestión de cómo encontrar el lugar de uno en una sociedad que no ofrece espacio para ser diferente.

Hablando con Variedad En Sarajevo, Vermes describió la película como un «primer plano de una relación íntima» extraída de sus propias experiencias personales y de su interés en «los gestos sutiles y cotidianos que normalizan la exclusión».

«El contexto húngaro no es solo un telón de fondo, sino una fuerza de estructuración: opciones de configuración, movimiento, discurso», dijo. «Esta no es una película» sobre la rareza «, sino una investigación sobre cómo el espacio y la política dan forma a las condiciones del amor».

Dirigida por Vermes y escrita por Sára Törley-Havas, «Lugares a mitad de vacío» es producido por Evelyn Balogh y Botond Lelkes para Non Lear Film Productions, con sede en Budapest, que toma su nombre de la frase francesa para «no lugar». Lelkes, quien fundó la compañía en 2022, dijo que la expresión «representa nuestra situación actual», con los cineastas húngaros que trabajan en los lugares que están «intermedios» y «inexistentes».

Lelkes lanzó el atuendo de producción después de que el gobierno húngaro puso el control de la Universidad de Teatro y Cine de Budapest, conocido por su acrónimo húngaro, SZFE, en manos de los leales de Orbán. Esa decisión controvertida provocó un movimiento entre jóvenes cineastas y artistas que «querían continuar los valores y el legado de la antigua institución», según Balogh.

Lelkes y Vermes estaban entre los estudiantes que ocupaban edificios universitarios y resistieron la adquisición del gobierno. Eso, a su vez, condujo a la creación de la Sociedad Freeszfe, una asociación diseñada para apoyar la libertad artística en un país donde está cada vez más amenazado. La asociación fue el primer organismo de financiación en apoyar «lugares medio vacíos», que los cineastas planean financiar de forma independiente.

Eso es parte de una tendencia creciente en Hungría, donde los críticos dicen que la influencia del régimen represivo de Orbán ha impactado las decisiones de financiación en el Instituto Nacional de Cine respaldado por el estado, que controla las cuerdas de los bolsos para la industria local. Películas recientes como el estreno de Venecia de Gábor Reisz «Explicación para todo» y la «Lección aprendida» de Bálint Szimler, que se inclinó en Locarno, se convirtió en brotes del festival a pesar de ser financiado sin apoyo del gobierno.

Balogh acredita la determinación de una generación de cineastas que se niegan a «quejarse de dinero» con reforzar esta nueva ola de películas Magyar. «La destrucción de la institución y sus valores crearon tal vacío que las personas que estaban allí en ese momento sintieron la necesidad de [respond]», Dijo.» Pegarnos, crear, pensar fuera de la caja, tratar de encontrar otras formas [to make movies]. «

A pesar del fuerte contexto político en el que están lanzando su película, Lelkes insiste en que «lugares medio vacíos» se trata de «no solo sobre la lucha del pueblo húngaro», que describe la película como un «melodrama absurdo» repleto de personajes y rarezas «interesantes», como el negocio familiar de Juli que cría a Chihuahuas. La mentora de Vermes, Béla Tarr, quien se desempeñó como productora creativa en su debut, «Árni» (en la foto), unirá fuerzas con el cineasta una vez más, esta vez como productor ejecutivo.

Los días de la industria Cinelink de Sarajevo marcaron la primera vez que los cineastas presentaron «lugares medio vacíos» a una audiencia de la industria, y con la fuerza de su debut galardonado, Balogh vio el evento como un éxito emocionante.

«Tuvimos una gran oportunidad de conectarnos con productores, agentes de ventas y todo tipo de profesionales de la industria que estaban interesados ​​en nuestra historia y querían ayudarnos a tratar de desenredar esta situación en la que estamos», dijo. A pesar de los desafíos que enfrentan, agregó, los cineastas húngaros quieren recordarle al mundo: «Estamos aquí».

El Festival de Cine de Sarajevo se ejecuta del 15 al 22 de agosto.