Lugar y calendario de la boda de Amanda Manopo hoy, ¡los internautas están invitados!

VIVA – La feliz noticia viene de la actriz. Amanda Manopo eso será Casarse con su amante Kenny Austin. La pareja, que se conoció gracias a uno de los títulos de la telenovela, finalmente habló sobre su relación y mostró su compromiso de seguir adelante con el matrimonio.

A través de cargas en su cuenta personal de TikTok, Amanda Manopo distribuyó invitaciones digitales a los internautas. Incluso parecía relajado invitando a los internautas a asistir a su evento especial que estaba previsto celebrarse hoy.

«Salgan con ustedes», escribió Amanda Manopo en Tiktok, recopilado el viernes 10 de octubre de 2025.

En la invitación aparecen escritos los nombres de Kenny Austin y Amanda Manopo, quienes serán los novios. Se informa que los dos celebrarán una boda el viernes 10 de octubre de 2025 a las 18.15 WIB en el Langham Hotel de Yakarta.

La invitación también contiene varias fotografías de la infancia de Amanda Manopo y Kenny Austin. Ambos lucen muy emocionados, mostrando el proceso de desarrollo hacia la edad adulta.

No pocos internautas dudan de si esto es realmente cierto teniendo en cuenta que Amanda Manopo y Kenny Austin son cercanos como coprotagonistas de telenovelas desde hace mucho tiempo. Sin embargo, muchos también sospechan que esto es solo una técnica de marketing para un programa, considerando que a menudo también se informa que Amanda Manopo está saliendo con Arya Saloka. Aparte de eso, los internautas están contentos con la buena noticia dada por Amanda Manopo.

«Lo siento, Manda, no es que no quieras creerlo, pero te gusta bromear, así que no sé si esto es real o falso», comentó un internauta.

«Eh, en serio, jurando como un gemer», dijo el otro.

«Oh, ¿cómo bromeas cuando hablas en serio? Cuando lo dices en serio, no lo crees», dijo otro internauta.

Por otro lado, el manager de Amanda Manopo, Ricco Richardo, confirmó la noticia de este matrimonio. Ricco reveló que Amanda Manopo celebraría la boda como se estaba comentando.

«Sí (casado)», dijo Ricco.

La noticia de la cercanía de Amanda Manopo y Kenny Austin surgió luego de que ambos estuvieran involucrados en la misma telenovela. Esta relación es cada vez más informada y se cree que se hizo pública accidentalmente gracias a las grabaciones de los internautas.

Este momento ocurrió cuando los dos escalaron el monte Merbabu. El video subido por una cuenta de TikTok muestra a Amanda y Kenny mirándose de cerca, incluso abrazándose íntimamente en la cima de la montaña, frente a otros escaladores. Este momento inmediatamente se volvió viral y se convirtió en un tema candente de conversación.