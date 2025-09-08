Lugar del suelo de Kompolnas-Bareskrim, CCTV Death of Ojol Affan, quien fue asesinado por Rantis fue tomada

Yakarta, Viva – Kompolnas Junto con la investigación criminal, la policía crímenes directamente al campo para tomar y verificar las imágenes de la cámara de CCTV en la escena del caso de la muerte de un taxista de motocicleta en línea (ojol) Affan kurniawan quien fue atropellado por vehículos tácticos (Rantis) Brote.

El Comisionado de Kompolnas, Choirul Anam o Cak Anam dijo que este paso se llevó a cabo para garantizar que el proceso de investigación fuera transparente. La mudanza fue tomada hoy, lunes 8 de septiembre de 2025.

«Quiero escoltar Bareskrim tomando CCTV con Komnas Ham relacionado con Affan», dijo Anam.

Anam afirmó que el público podría presenciar la gravedad del Cuerpo de Bhayangkara en el manejo de este caso. Esto se puede ver desde el paso inusual, a saber, la sesión del Código de Ética de la Policía Nacional (KKEP) que se celebró en vivo.

Según él, este mecanismo abierto es una prueba clara del espíritu de transparencia. Kompolnas asegura que continuarán monitoreando un monitoreo estricto hasta que se complete. Cada desarrollo de casos se anunciará al público.

Se sabe que el conductor de OJOL llamado Affan Kurniawan, asesinado después de que Tail fuera golpeado y luego atropellado por Rantis Brimob Car. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos. Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados.

Polda Metro Jaya reveló los nombres de siete miembros que estaban en el vehículo táctico Brimob. Los siete ciertamente son procesados ​​oficialmente por la división profesional y la seguridad de la Policía Nacional.

Los siete son Kompol Cosmas Ka Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Brigadier Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.