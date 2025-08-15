Lucy Liu sobre el sufrimiento emocional de su personaje en ‘RoseMead’

Lucy Liu recibió Festival de Cine de LocarnoEl premio de logro profesional el jueves, y presentó su nueva película «Rostro«, Que tenía su estreno internacional en el festival. Liu habló con Variedad sobre la película, en la que protagoniza y produce.

En la película de Eric Lin, Liu interpreta a Irene Chao, una madre soltera china que está luchando contra los problemas de salud, mientras cuida a un hijo que ha sido diagnosticado con esquizofrenia. La película se basa en una historia real y está inspirada en un artículo de LA Times de Frank Shyong.

«La angustia no es solo lo que sucedió, sino cómo sucedió: saber que había otras opciones, sino que Irene sintió que no había ninguna», dice Liu.

La película trata una variedad de ideas dentro de la comunidad china con respecto a la salud mental, desde el terapeuta chino del hijo hasta la amiga de Irene que cree que debería ser tratado con hierbas y cantar a otros en la comunidad que solo ven su esquizofrenia como vergonzosa.

Liu está preparado para algunos en su propia comunidad para no aceptar la película. «Si mi madre viera esta película, no la creería», dice ella. «Ella diría: esta es la peor pieza de ficción».

Parte de la dificultad fue el silencio que rodea a la familia misma. «Como no se sabía mucho sobre esta familia, el guión tuvo que reconstruirse», dice Liu. «De alguna manera, es un poco de thriller, porque la gente conoce el acto final y algunos de los detalles, y luego el resto tuvo que ser completado, para comprender la dinámica entre Irene y su hijo».

El esposo de Irene había sido diagnosticado con cáncer cerebral y murió muy poco después, y esto parecía haber desencadenado la esquizofrenia de su hijo. Al mismo tiempo, Irene también había sido diagnosticada con cáncer. «Se había vuelto muy frágil y enorme en enorme en ese tiempo».

Para un actor generalmente asociado con escenas de acción y dinamismo, Liu es casi irreconocible como Irene, arrastrando dolorosamente y hablando inglés muy acentuado, pero minimiza la transformación. «Creo que su sufrimiento físico no fue nada en comparación con su sufrimiento emocional. Desde el punto de vista de la actuación, era importante mostrar el amor, y su voluntad, debido a que su fuerza provenía de su voluntad, su voluntad de mantenerse con vida y ser vibrante para su hijo. Ese fue el acto de amor. Si le dijeron el tono de elevador, podría alejarse, esta mujer es una monstruter, ¿sí? Pero ese no es el tema de la historia.

¿Le gustaría producir más películas? «Producir es difícil, ¿verdad? Así que tendría que amar el proyecto como me encanta este. Creo que es tan importante ser apasionado de lo que haces para que puedas sentirte conectado con él desde cero. Y me encantaría seguir haciendo cosas que no son solo películas comerciales. Tengo algunas cosas que surgen».

Liu también siente que tomar el control no es solo decidir qué hacer, sino que también no necesariamente tiene que hacer nada. «No siento que tenga que seguir corriendo en la cinta de correr al mismo ritmo», dice ella. «A veces en realidad es más rápido de lo que pensaba que sería, pero a veces también puedo bajar. Nunca pensé que podría hacer eso antes, pero en realidad, todo se detuvo durante la pandemia, y todavía estamos respirando. Y creo que eso es algo que tal vez nos olvidamos. La andamiaje es que siempre es allí.