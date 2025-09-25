Lucy Liu lideró la serie Peacock ‘Superfakes’

Lucy Liu está listo para liderar el próximo Pavo real Drama del crimen «Superfoques» Variedad ha aprendido.

El espectáculo fue originalmente anunciado en enero con un orden de la serie. La logline afirma: «Un pequeño concesionario falsificado de lujo de Chinatown (LIU) ingresa a un peligroso inframundo del mercado negro para financiar una vida de respetabilidad suburbana para su familia».

Liu también se ejecutará productores ejecutivos además de protagonizar.

Liu es mejor conocido por su trabajo cinematográfico, que incluye protagonizar características como «Kill Bill», dos películas de «Charlie’s Angels», «Chicago», «Set Up» Presence «y» Red One «. Sus roles de televisión incluyen «Ally McBeal» en Fox, «Elemental» en CBS (que se emitió durante siete temporadas), y «Why Women Kill» en Paramount+ (Née CBS All Access). «Por qué las mujeres matan», «chino americano» y «New Amsterdam».

Ella es representada por Framework, CAA y Schreck Rose.

La serie proviene de la creadora Alice Ju, quien servirá como escritora, productora ejecutiva y showrunner. Además, Josh Safdie y Benny Safdie servirán como productores ejecutivos junto con Howard Klein y Olivia Gerke de 3 artes. Ronald Bronstein y Eli Bush también producen productos ejecutivos, junto con Liu. A24 y UCP producirán.

JU previamente ganó un Emmy como parte del equipo productor detrás de la exitosa serie de Netflix «Beef», en la que era escritora y co-productora ejecutiva. JU también se desempeñó como escritora y productora consultora en la popular serie de pavo real «Poker Face», protagonizada por Natasha Lyonne, con quien también trabajó en la serie de Netflix «Russian Doll».