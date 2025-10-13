Lucrecia Martel encabezará el jurado de largometrajes asiáticos en el Festival de Singapur

El Festival Internacional de Cine de Singapur está renovando su emblemática Competencia de Largometrajes Asiáticos para su 36ª edición, ampliando la elegibilidad más allá de los cineastas emergentes y al mismo tiempo reclutando a directores argentinos aclamados Lucrecia Martel para presidir el jurado.

El festival, que se celebrará del 26 de noviembre al 26 de diciembre. 7 como parte del Singapore Media Festival 2025, ha revelado que la competencia, que antes estaba limitada a directores que presentaran su primero al tercer largometraje, ahora dará la bienvenida a cineastas en cualquier etapa de su carrera.

«El SGIFF marca tanto una celebración como un llamado a la acción: que se deben seguir contando historias, las comunidades deben seguir reuniéndose y el arte debe seguir prosperando, incluso en tiempos de incertidumbre», dijeron los organizadores en un comunicado.

Martel, cuyo “Zama” se proyectó en SGIFF 2017, regresa con su último trabajo “Nuestra Tierra”, su primera incursión en la no ficción. La película se presentará en la sección Standpoint del festival, que presenta 10 películas que exploran cuestiones sociales y políticas urgentes.

La cineasta salteña detrás de “La Ciénaga”, “La Niña Santa”, “La Mujer Sin Cabeza” y “Zama” ha tenido retrospectivas montadas en Harvard, MoMA, Tate Modern y el Centro Pompidou. Tiene múltiples doctorados honoris causa y continúa trabajando en distintos medios, incluidos instalaciones artísticas, televisión y cortometrajes.

El programa de competencia de este año abarca la diversidad creativa de la región, desde la sátira tailandesa de Ratchapoom Boonbunchachoke “Un fantasma útil” – coproducida por Singapur – hasta el documental “Always” de Chen Deming, una meditación sobre la infancia y el cambio desde China.

El propio Tan Siyou de Singapur compite con el retrato sobre la mayoría de edad “Amoeba”, mientras que el indio Rohan Parashuram Kanawade ofrece el ganador de Sundance “Cactus Pears”, que explora la intimidad queer en la India rural. El cineasta iraní Shahram Mokri trae el misterio en tayiko “Black Rabbit, White Rabbit”, y la comediante japonesa Yuriyan Retriever hace su debut como directora con la comedia de terror “Mag Mag”.

Completan el cartel “Recursos Humanos” (Tailandia), “Riverstone” de Lalith Rathnayake (Sri Lanka), “Shape of Momo” de Tribeny Rai (India) y “Two Seasons, Two Strangers” de Sho Miyake (Japón).

El Festival Internacional de Cine de Singapur cuenta con el respaldo de la Autoridad de Desarrollo de Medios Infocomm del país.