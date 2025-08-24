Lucky Hakim lanzará 10 mil serpientes en los campos de arroz de Indramayu, afirmado que no

IndramayuVIVA – Regente indramayu Lucky Hakim apuntar a liberar alrededor de 10 mil colas ellos a los campos de arroz en Indramayu Regency, West Java, para controlar Plaga de ratón mientras mantiene el equilibrio de los ecosistemas agrícolas en la región.

Lucky dijo que el lanzamiento de la serpiente se convirtió en parte del programa de serpientes para agricultores que fueron iniciados por el gobierno local para apoyar la productividad agrícola de una manera ecológica.

«El último, el sábado, hemos publicado cientos de serpientes de ganado de Koros y Lanang en los campos de arroz del distrito de Sindang, Indramayu», dijo Lucky en su declaración, domingo 25 de agosto de 2025.

Según él, se sabe que los dos tipos de serpientes liberadas no son venenosas, por lo que es seguro para la comunidad. Agregó que las serpientes son un depredador natural efectivo para suprimir las poblaciones de ratones, una de las plagas principales en los campos de arroz.

Indramayu Regent Lucky Hakim libera serpientes en los campos de arroz para erradicar ratones

Lucky también afirma que la presencia de una serpiente en el área arrozal En Indramayu, puede reducir la dependencia de los agricultores del uso de veneno de rata. «Esta serpiente ayuda a mantener las cosechas de los agricultores sin crear riesgos para el medio ambiente», dijo

Explicó que el programa de lanzamiento está como se llevará a cabo en todos los distritos con una población de 10 mil, y se espera que sea una solución sostenible para mantener la seguridad alimentaria regional.

Además, su partido también proporciona rutinariamente educación a los agricultores para no preocuparse por la presencia de serpientes porque los animales liberados tienden a evitar a los humanos. «Esta serpiente le tiene miedo a los humanos. Si te encuentras en los campos de arroz, es suficiente ser expulsado, no es necesario ser asesinado», dijo.

Lucky dijo que la socialización para los agricultores se considera importante, para que las personas entiendan el papel de las serpientes en el ecosistema de campo de arroz y no lo consideren una amenaza.

Además, dijo, los agricultores en Indramayu dieron la bienvenida al programa y esperaban que las ratas en los campos de arroz se redujeran para que la cosecha estuviera más despierta.

Además de reducir las pérdidas debido a las plagas, su partido evalúa este paso, así como para apoyar los esfuerzos para preservar la naturaleza a través del método de control biológico.

«El programa de serpientes para las serpientes de los agricultores es una de las innovaciones regionales, para responder al problema de las plagas al tiempo que fortalece la identidad de Indramayu como un granero del arroz de Java Occidental», dijo.