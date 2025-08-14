Luchando por un ex, vertiendo corporal

Lana del rey está usando su última canción para transmitir un drama con compañero cantante Ethel Caín.

El miércoles, Del Rey publicó una nueva canción a Instagram que incluía la letra «Ethel Cain odiaba mi publicación / piense que es lindo recreando mi pose de Chicago».

La Guerra Fría de las Redes Sociales entre los dos cantantes parece relacionado con Cain que sale con el ex de Del Rey, Jack Donoghue de Salem. En 2022, ambos cantantes publicaron fotos con Donoghue – Del Rey era frente a una cárcel de ChicagoCain estaba al aire libre, lo que parece haber inspirado la línea «Recreactando mi pose de Chicago».

También en la canción están la letra, «La chica más famosa de The Waffle House», que fue el titular de un perfil de 2022 de Caín en el New York Times.

Del Rey explicó la canción más en un comentario Escrito el jueves en una publicación de PopBase Instagram sobre la canción.

«No sabía quién era Ethel hasta hace unos años, cuando alguien me llamó la atención las inquietantes y gráficas imágenes de lado a lado que a menudo presentaba de mí junto a criaturas poco halagadoras y personajes de dibujos animados que hacían comentarios constantes sobre mi peso, estaba confundido con lo que estaba haciendo», dijo Del Rey. «Luego, cuando escuché lo que ella decía a puerta cerrada de amigos mutuos y comencé a insertarme en mi vida personal, definitivamente me molestó».

Cain lanzó su aclamado álbum de segundo año «Willoughby Tucker, I’lly Love You» el viernes. Mientras tanto, Del Rey lanzará su próximo décimo álbum de estudio este año, y provocó algunas canciones influenciadas por el país que podrían aparecer en el disco en el Festival Stagecoach en abril.

Un representante de Caín no respondió a Variedad antes de la publicación.

