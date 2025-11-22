Luchando por pasteles híbridos, Chery agrega dos variantes de Tiggo 8 CSH

Tangerang, VIVA – El mercado de los SUV híbridos en Indonesia continúa creciendo junto con el creciente interés de los consumidores por los vehículos energéticamente eficientes, pero que siguen siendo flexibles para el uso diario y los viajes de larga distancia. En medio de estas dinámicas, chery agrega dos nuevas opciones a la línea Tiggo 8 CSH al lanzar las variantes Comfort y AWD en la Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025.

La presencia de estos dos modelos es la estrategia de Chery para fortalecer su posición en el competitivo segmento de los SUV híbridos de 7 plazas, al tiempo que llega a los consumidores que necesitan opciones más diversas en términos de precio y características de conducción.

«El lanzamiento de estas dos variantes más nuevas no es solo una expansión de la cartera, sino un paso para responder a las necesidades de los consumidores indonesios que desean opciones AWD y opciones más asequibles», dijo Rifkie Setiawan, jefa del Departamento de Marca y Marketing de PT Chery Sales Indonesia, en ICE BSD, Tangerang, el sábado 22 de noviembre de 2025.

Afirma que su vehículo ofrece una cabina más silenciosa, una respuesta ágil del motor y una eficiencia energética superior, al tiempo que ayuda a reducir las emisiones.



Chery Tiggo 8 CSH Foto : VIVA.co.id/Yunisa Herawati

Para su información, el Tiggo 8 CSH Comfort es la variante con el precio más bajo de la familia CSH, es decir, 439,9 millones de IDR con estado en carretera en Yakarta. Este modelo fue desarrollado como una opción más accesible, pero aún cuenta con las características principales de Chery, incluida una cámara HD de 540°, ocho bolsas de aire, cinco funciones ADAS, aire acondicionado automático de doble zona y asistente de voz inteligente.

Esta variante utiliza un motor turbo de 1,5 litros de 143 CV combinado con un motor eléctrico de 204 CV. La combinación produce una aceleración de 0 a 100 km/h en 8 segundos. Según las pruebas NEDC, el consumo de combustible puede alcanzar los 76 km/litro con la batería llena. La eficiencia térmica del motor se registra en un 44,5 por ciento, mientras que la transmisión híbrida súper eléctrica 1DHT está diseñada para producir una transferencia de potencia más suave y precisa.

Con una configuración de 7 plazas y características de seguridad como el Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos (TPMS) y frenos de disco traseros, esta variante está dirigida a familias que buscan un SUV híbrido con un paquete de valor sólido pero moderno.

La variante más alta, Tiggo 8 CSH AWD, tiene un precio de 559,9 millones de IDR. Este modelo ofrece las prestaciones más potentes de la gama CSH gracias a la combinación de un motor turbo de 1,5 litros y tres motores eléctricos que producen una potencia total de 363 kW con un par del sistema de 640 Nm. La aceleración de 0 a 100 km/h se completa en 6,8 segundos.