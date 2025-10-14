Luchando por los votos de la Generación Z

Jacarta – unión Europea (UE) busca llegar a las generaciones más jóvenes, especialmente Generación Zpero la pregunta sigue siendo si este esfuerzo tendrá éxito.

Para Aisling Giltinane (18), de Irlanda, acoso cibernético o el acoso online es un problema muy personal porque lo experimentó cuando era joven.

Inmediatamente aprovechó la oportunidad para unirse a un pequeño grupo de jóvenes europeos que acudieron a la sede de la Comisión de la UE en Bruselas, Bélgica, para reunirse con el comisario Glenn Micallef en septiembre de 2025 y discutir este tema.

«Quiero marcar la diferencia. Quiero mostrar lo que podemos hacer para que otros niños no tengan que experimentar lo mismo», explicó, citado en el sitio. DWMartes 14 de octubre de 2025.

Los participantes, algunos todavía en la escuela secundaria, otros ya trabajando, tuvieron la oportunidad de presentar sus propias ideas.

Estas ideas incluyen facilitar la denuncia del ciberacoso, aumentar la educación sobre el tema e involucrar más a profesores y padres.

La Comisión de la UE quiere presentar el próximo año un ‘Plan de acción integral de la UE contra el ciberacoso’, y este debate será parte de ese plan.

Sin embargo, para muchos participantes, la reunión fue algo más que hablar sobre el ciberacoso.

“Para mí, se trata principalmente de la oportunidad de expresar no sólo mis preocupaciones, sino también mis ideas”, dijo George Vella (18) de Malta.

Al hablar directamente con los políticos, dijo que era más probable que se abordaran sus preocupaciones que si simplemente se expresaran en las redes sociales o a amigos.

Asimismo, Giltinane admitió que mantuvo un positivo intercambio de opiniones con Micallef, responsable de Justicia Internacional, Juventud, Cultura y Deportes.

“Podemos transmitir lo que queremos y él realmente presta atención a eso”, subrayó.

A diferencia del pequeño grupo que visitó Bruselas, no todos los jóvenes de la Unión Europea tienen fe en la UE o en sus estructuras democráticas.

Una nueva encuesta realizada por la Fundación TUI de Alemania encontró que el 40 por ciento de los participantes estaban de acuerdo con la afirmación de que la forma en que funciona la UE no es muy democrática.

Mientras tanto, el 51 por ciento dijo que la UE era una buena idea pero su implementación fue deficiente. Mientras tanto, el 53 por ciento cree que la UE se centra demasiado en asuntos triviales.