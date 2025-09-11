Luca Marini reveló una sensación especial por delante de MotoGP Misano 2025

VIVA – Racer italiano, Luca Mariniexpresó su entusiasmo antes del evento Motogp San Marino en Misano, Italia. Marini llamó a Misano un lugar que siempre le daba «sentimientos especiales» cada vez que competía allí.

Como una arena carreras La jaula, este circuito presenta una atmósfera diferente para él, especialmente con el pleno apoyo de los fanáticos locales que siempre llenaban las gradas.



Honda Racer, Joan Mir y Luca Marini

Performar Marini la temporada pasada y progreso esta temporada

La temporada pasada, el viaje de Marini fue bastante pesado. Había perdido algunos puntos debido a la penalización por presión de neumáticos en la carrera en Alemania e incluso ausente de la ronda de San Marino MotoGP debido a una enfermedad.

Aun así, se levantó mientras aparecía en MotoGP Emilia-Romagna, que también tuvo lugar alrededor de Misano, logró terminar en la 12ª posición, uno de los mejores resultados de la temporada además del rendimiento sólido en Buriram. En total, Marini cerró la temporada con 14 puntos a pesar de tener que perder tres carreras debido a una lesión.

Ahora, al ingresar a la temporada 2025, la actuación de Marini es mucho más consistente. Se ha embolsado 82 puntos, incluso después de estar ausente de varias series debido a una lesión.

Un factor importante es el aumento en el rendimiento del motor Honda quien comenzó a poder competir en la primera fila. Las motocicletas ahora son más estables y competitivas, lo que hace que Marini sea optimista que enfrenta la serie Misano este año.

¿Por qué Misano es tan especial para Marini?

En la última entrevista, Marini explicó varias razones por las que Misano tenía un significado especial para él:

Cage Racing: Como corredor italiano, que aparece frente al público en sí mismo le da un estímulo motivacional adicional y un entusiasmo adicional para funcionar de manera óptima.



Honda Racer, Luca Marini

Circuito favorito: Marini se siente compatible con las características de la pista de Misano, que según ella de acuerdo con el estilo de carreras. También tiene una serie de recuerdos positivos al actuar allí.

El momento adecuado: con el rendimiento que continúa mejorando y el equipo más sólido, Misano se considera un momento ideal para mostrar los desarrollos que se han logrado.

Marini también mencionó que los resultados de la carrera en Barcelona se habían convertido previamente en una lección importante. Espera implementar estrategias y arreglos de motocicletas efectivos en Misano para competir en el grupo frontal.

Desafíos y apoyo de compañeros de equipo

Mientras tanto, su compañero de equipo en Repsol Honda, Joan Mir, también se preparó para enfrentar desafíos en Misano. Mir logró terminar 12 en el MotoGP de Catalunya después de comenzar desde la posición 20, pero enfatizó que el aumento en la posición de inicio en la sesión de calificación era una clave importante si quería ser más competitivo.

Mir consideró el aumento en el chasis motor ya se sentía, pero aún así necesitaba tiempo para encontrar la configuración ideal. La mejora en el sector de calificación es el enfoque principal para comenzar la carrera desde una posición más rentable.

Objetivo realista: podio frente a los fanáticos

Con un rendimiento cada vez más mejorado y el apoyo total de los fanáticos locales, Marini se dirige a los máximos resultados en Misano, incluso apuntando al podio. Aunque darse cuenta de que la competencia es muy apretada, cree que la oportunidad existe si todos los elementos van perfectos. A partir de la práctica libre, las calificaciones, la selección de neumáticos, hasta las estrategias durante la carrera.

«La carrera en Misano siempre ha sido un sentimiento muy especial y llega allí con un buen rendimiento lo hace aún más poderoso», dijo Marini, dijo Viva desde ChocarJueves 11 de septiembre de 2025.



El lanzamiento del equipo Honda MotoGP 2025, Luca Marini y Joan Mir Foto : Viva.co.id/muhammad Indra Nugraha

La carrera de San Marino MotoGP en Misano se convirtió en un impulso importante para que Luca Marini demuestre el progreso de él y el equipo de Honda.

Después de la temporada pasada, que está llena de desafíos, ahora viene con un nuevo entusiasmo, una moto más competitiva y una gran motivación para forjar los mejores resultados frente a sus seguidores.