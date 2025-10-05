Luca Marini revela neumáticos de presión de los neumáticos naturales de la motocicleta Honda en MotoGP Mandalika

VIVA – corredor Luca Marini Del equipo de Repsol Honda enfrentar uno de los desafíos más difíciles de esta temporada carreras Motogp Mandalika 2025. En la sesión de carrera de sprint celebrada el sábado, Marini afirmó que su moto difícilmente podría controlarse después de presión de neumático El frente de repente cayó dramáticamente desde la primera vuelta.

El incidente no solo disminuyó su rendimiento, sino que también condujo a una penalización de ocho segundos porque se consideró que viola la regulación mínima de la presión de los neumáticos establecidos por FIM y Michelin.

La hermana de Valentino Rossi, Luca Marini

Como resultado de la penalización, Marini tuvo que conformarse con terminar en la posición 13 después de haber competido entre los seis primeros.

La presión de la prohibición cayó desde el comienzo de la carrera

En su entrevista, Marini explicó que el problema ocurrió inmediatamente después de que la luz de inicio estaba encendida. Sintió que la moto era inestable al ingresar a la primera esquina, y era difícil de controlar durante las primeras vueltas.

«No sé por qué, pero realmente cayó y la bicicleta no pudo ser conducida por tres, las primeras cuatro rondas, fue imposible girar y no fue bueno», dijo Marini, citada por Viva del Crash Domingo 5 de octubre de 2025.

La condición de presión del neumático que es demasiado baja hace que la moto no obtenga una respuesta ideal de la suspensión delantera, causando grandes dificultades al frenar y las curvas.

Aunque intenta mantener la posición, su rendimiento continúa disminuyendo a medida que las condiciones del neumático que nunca mejoran.

Estrategia de falla de falla efectiva

Conocer la presión del neumático está más allá del límite ideal, Marini intenta mejorar la situación en el medio de la carrera cambiando el estilo de conducción. Incluso tuvo tiempo de dejar pasar a varios otros corredores, con la esperanza de que la temperatura y la presión de los neumáticos pudieran aumentar nuevamente.

Sin embargo, Marini todavía trató de completar la carrera y recopilar datos importantes para la evaluación del equipo antes de la carrera principal el domingo.

Penalización de presión de neumáticos en el centro de atención

Según las regulaciones de MotoGP, la presión de los neumáticos delanteros debe mantenerse dentro de un cierto límite mínimo para la mayor parte de la duración de la carrera. Si la presión cae por debajo del límite seguro, los corredores pueden estar sujetos a una penalización de tiempo o descalificación.

En el caso de Marini, los datos del sensor muestran que la presión del neumático delantero está por debajo del umbral permitido, de modo que el administrador de la carrera cae la penalización ocho segundos.