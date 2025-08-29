Luca Guadagnino dice que Woody Allen inspiró créditos de apertura de ‘después de la caza’

En los créditos iniciales de «Después de la caza«Un thriller de #metoo, el director Luca Guadagnino evocó la estética clásica de Woody Allen, enumerando los nombres del actor en orden alfabético en una tarjeta. Cuando se le preguntó en el oficial de la película. Festival de Cine de Venecia Conferencia de prensa Por qué rindió homenaje a Allen, Guadagnino no puso sus palabras.

«La respuesta grosera sería: ‘¿Por qué no? Hay un canon con el que crecí y cuando comencé a pensar en esta película con mis colaboradores, no pudimos dejar de pensar en’ crímenes y delitos menores ‘

o ‘otra mujer’. Hubo una infraestructura que se sintió vinculada al gran Woody Allen de 1985-1991 «, dijo Guadagnino.» Jugué con ese gráfico y fuente varias veces, y sentí que era un guiño interesante para pensar en un artista que ha estado, de alguna manera, enfrentando algún tipo de problemas sobre su ser y lo que es nuestra responsabilidad de mirar a un artista que nos encanta como Woody Allen «.

Concluyó con breve: «Y por cierto, es un clásico, ese tipo de fuente. Ahora va más allá de Woody».

Ambientada en el mundo de la educación superior, «After the Hunt» protagoniza a Julia Roberts como una querida profesora universitaria que se encuentra en una encrucijada personal y profesional cuando su mentia (Ayo Edebiri) acusas son amigas y colega (Andrew Garfield) de cruzar una línea. Mientras navega por la situación, un oscuro secreto de su propio pasado amenaza con salir a la luz.

Más por venir …