Lubricantes falsos circulan en Jambi, aquí está la respuesta oficial del fabricante

Jambi, VIVA– Circulación generalizada lubricante El incumplimiento de las especificaciones se ha convertido nuevamente en una preocupación en la industria automotriz de Indonesia. Esta vez, Federal Oil logró descubrir esta práctica en la región de Jambi, Sumatra.

El equipo de investigación del fabricante encontró alrededor de 30 cajas de lubricante Federal Ultratec que resultó no ser un producto oficial de PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT EMLI).

Los hallazgos se produjeron en el área de Liverpool Ruko, Jalan AR Saleh, Paal Merah, Jambi City. Luego de una exhaustiva investigación, los involucrados admitieron sus errores y pidieron disculpas públicamente a través de los medios locales.

Según Alfin Kurniadi, director de ventas B2C de PT EMLI, esta acción es una forma del compromiso de la empresa para mantener la confianza y la comodidad del consumidor.

«Estamos trabajando con las autoridades y la comunidad para que los productos de Federal Oil que circulan en el mercado sean verdaderamente oficiales y de alta calidad», dijo Alfin en su comunicado oficial, el sábado 18 de octubre de 2025.

Alfin también hizo un llamamiento a los usuarios de motos para que compren lubricantes únicamente en talleres oficiales o tiendas de confianza. De esta forma, los consumidores pueden evitar los riesgos de comprar productos. FALSO o lubricantes que no cumplan con los estándares del fabricante.

Este caso en Jambi se suma a la lista de áreas que han sido lugares de divulgación de lubricantes que no cumplen con las especificaciones por parte de Federal Oil, después de haber ocurrido anteriormente en Banten, Yakarta, Java Central, Java Oriental, Sulawesi, Kalimantan y Banjarmasin.

El fabricante afirma que seguirá intensificando la supervisión y la educación, tanto de los consumidores como de los socios de los talleres, para poder prevenir prácticas similares. De esa manera, los conductores aún pueden obtener la máxima comodidad y rendimiento de los lubricantes originales que cumplen con las especificaciones.

«Seguimos comprometidos con mantener la comodidad y seguridad de nuestros consumidores tomando medidas firmes contra la distribución de lubricantes que no cumplen con las especificaciones», dijo.

Como parte de la educación del consumidor, Federal Oil también está ejecutando un programa de premios de crédito para usuarios de Federal Matic y Federal Racing Matic que estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2025.

A través de este programa, los consumidores pueden verificar la autenticidad del producto escaneando el código QR en la parte posterior de la etiqueta del empaque. Este paso es un esfuerzo real de la empresa para aumentar la conciencia pública sobre la elección de productos lubricantes genuinos y de calidad.