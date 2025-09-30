LPSK recibe un informe familiar de Arya Daru sobre tres amenazas terroristas

Yakarta, Viva – Comisión XIII DPR RI celebra una reunión cercana (RDP) con el partido familia Diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores (Ministerio de Asuntos Exteriores) Arya Daru Pangayunan y testigo y agencia de protección de víctimas (Lpsk) El martes 30 de septiembre de 2025.

En esa ocasión, el vicepresidente de LPSK Susilaningtias explicó que había tres presuntos informes amenaza Terror entregado por la familia Arya Daru.



Padre Arya Daru (izquierda) y poder legal (derecha)

Tres presuntas amenazas de terror experimentadas por la familia que van desde el envío de cartas misteriosas a la tumba de la víctima que fue revuelta.

«Hay 3 amenazas entregadas a LPSK, incluso LPSK también preguntó varias veces en relación con este símbolo, en algunas partes, pero hasta este momento no ha habido símbolo como qué», dijo Susi.

Susi afirmó haber preguntado el significado de los símbolos contenidos en la misteriosa carta a las partes relevantes. Sin embargo, no hay un punto brillante sobre el significado y el significado del símbolo.

Por otro lado, dijo que LPSK también encontró el número de información supuestamente relacionada con las irregularidades del caso muerte Arya Daru.

«LPSK ha recibido mucha información relacionada con las irregularidades relacionadas con este caso, especialmente relacionada con las amenazas», dijo.

Por lo tanto, se aseguró de que LPSK estuviera listo para proporcionar protección a los miembros de la familia Arya Daru. Incluyendo si más tarde hay testigos que pueden revelar el proceso de muerte de Arya Daru.

«LPSK está listo para brindar protección a la familia del fallecido e incluye testigos o si habrá alguien que pueda revelar este crimen», concluyó.

Anteriormente informó, el cuerpo de Arya fue encontrado en una condición patética en su sala de embarque en el área de Menteng, Central Yakarta, el martes 8 de julio de 2025. Fue encontrado con una cara envuelta en cinta de plástico y de conducto amarillo, lo que había causado especulaciones públicas sobre el presunto asesinato.



La joven sala diplomática de Kemenlu Arya Daru fue encontrada muerta en la policía Foto : Muelle. Policía del Metro Central de Yakarta

Sin embargo, hasta ahora el investigador declaró que no encontró un elemento criminal en la muerte. Basado en los resultados de la investigación PolicíaSe concluyó que no había participación de otros en la muerte de Arya o en otras palabras, Arya mató al suicidio.

Aun así, la policía todavía está recibiendo otra información relacionada con este caso si hay nuevas pruebas. Entonces, este caso fue confirmado por la policía aún no detenido o SP3.