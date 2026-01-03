LPSK invita a activistas e influyentes que han sido aterrorizados a solicitar protección

Jacarta – Vicepresidente de la Agencia de Protección de Víctimas y Testigos (LPSK), Sri Suparyati, invita a la activista Y influencia o hombre de influencia quien supuestamente también sufrió intimidación terror después de transmitir críticas, solicitar protección.

Sri dijo que su agencia había intentado comunicarse con organizaciones no gubernamentales, pero aún no había recibido datos definitivos sobre los activistas o personas influyentes que fueron aterrorizados.

«Invitamos a estos activistas, si se necesita una acción inmediata en el contexto de la protección, por favor coordinen con LPSK porque todavía estamos esperando estas cosas, no sabemos quiénes son», dijo Suparyati en Yakarta, el viernes 2 de enero de 2026.

Aparición de formas de terror recibidas por Sherly (izquierda), DJ Donny (derecha) Foto : Instagram de Sherly y DJ Donny

Dijo que hasta ahora las medidas proactivas que ha tomado LPSK son comunicarse con la red para conocer las condiciones iniciales. LPSK también está lista para procesarlo inmediatamente, si los activistas o Influencers presentan una solicitud.

«De hecho, tenemos protección de emergencia, para lo cual faltan siete días. Cuando recibimos información de que es necesaria, normalmente actuamos rápidamente y llevamos a cabo una mayor identificación de la persona», dijo.

Después de eso, LPSK identificará las necesidades inmediatas del solicitante. «Podemos coordinar que, si en el contexto, por ejemplo, se necesita un lugar determinado, podamos realizar una evacuación», dijo.

Se sabe que anteriormente varios creadores de contenido o personas influyentes afirmaron haber recibido amenaza y terror en sus residencias privadas, como lo experimentaron Ramon Dony Adam alias DJ Donny, Sherly Annavita y Chiki Fawzi.

DJ Donny ha denunciado el terror ocurrido en su casa por parte de un desconocido. Dijo que el terror había ocurrido dos veces, a saber, el lunes (29/12) y el miércoles (31/12) temprano en la mañana.

«Así que ayer estaba aterrorizado, enviaron un cadáver de pollo a mi casa. Luego, anoche a las 3.00 am, CCTV (cámaras de vigilancia) registró a personas arrojando molotovs a mi casa», dijo Donny cuando se reunió en Polda Metro Jaya, el miércoles 31 de diciembre de 2025.

Sherly Annavita también encontró su auto garabateado por un desconocido, mientras que Chiki Fawzi recibió amenazas digitales. Estos influencers admitieron que se sintieron aterrorizados después de criticar la gestión del gobierno del desastre en Sumatra.