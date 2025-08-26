LPS tiene la oportunidad de podar nuevamente la tasa de interés de garantía al nivel más bajo, esta es la consideración

Yakarta, Viva – Junta de ahorro de ahorro (LPS) ha reducido la tasa de interés de los depósitos de rupia en los bancos comerciales y el Banco Popular Economy (BPR) de 25 puntos básicos (BP).

Por lo tanto, la tasa de interés del depósito de rupias garantiza al 3.75 por ciento para los bancos comerciales, y al 6.25 por ciento para BPRS. Mientras que la tasa de interés de la garantía de depósitos de excania extranjera (divisas) en un banco comercial permanece al nivel del 2.25 por ciento

Sin embargo, el presidente de la Junta de Comisionados de LPS, dijo Purbaya Yudhi Sadewa, su partido todavía estaba abriendo oportunidades para volver a reducir la tasa de LPS.

Dijo que esto sería hecho por LPS mientras continuaba monitoreando el desarrollo económico, así como la condición de liquidez bancaria en general.

«Veo que todavía hay espacio que (permite que la tasa de interés de garantía) sea 3.5 por ciento, o lo mismo que (tasa de interés) el tiempo más bajo Covid-19 ayer», dijo Purbaya en una conferencia de prensa, el martes 26 de agosto de 2025.

Presidente de la Junta de Comisionados de LPS, Purbaya Yudhi Sadewa

Además, enfatizó que LPS también verá los pasos de Bank Indonesia (BI) al tomar la política monetaria en el futuro. Porque, el LPS ciertamente no emitirá una señal que sea contraria al banco central.

Purbaya explicó, la apertura de la sala de tasas de intereses aéreos por parte del LPS, se basó en una disminución de la señal en la tasa de interés de referencia por parte del Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal (La alimentada).

Si la Fed realmente reduce la tasa de fondos de la Fed en septiembre de 2025, como predice los actores del mercado mundial, entonces, por supuesto, BI también será más audaz para reducir la tasa BI.

«Significa que, si desde el lado monetario habrá más estímulo, también participaremos. Por lo tanto, es un estímulo adicional para la economía nacional, lo que también alentará a la economía a crecer mejor», dijo.