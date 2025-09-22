LPS lunando la tasa de interés de garantía es del 3.5 por ciento, se le pidió al banco que hiciera esto

Yakarta, Viva – Junta de ahorro de ahorro (LPS) Reducir las tasas de interés garantizar Depósitos en Rupiah en Banco General a 3.5 por ciento. La disminución de los 25 puntos básicos (BP) siguió los pasos de Bank Indonesia (BI) que había reducido su tasa de interés de referencia cinco veces este año a 4.75 por ciento a partir de septiembre de 2025.

Plt. El presidente de la Junta de Comisionados de LPS Didik Madiyono reveló que LPS también decidió disminuir la tasa de interés de la tasa de garantía del Banco Popular (BPR) en un 25 BPS al 6 por ciento. Luego, reduzca la tasa de interés de la garantía de depósito en monedas extranjeras (divisas) en un 25 bps al 2 por ciento.

«La tasa de interés de garantía es válida para el período del 1 de octubre de 2025 al 31 de enero de 2026», dijo en una conferencia de prensa en Yakarta, el lunes 22 de septiembre de 2025.

Actividades de la Garantía del Banco Participante de la Corporación de Seguros de Depósitos (LP) en Serpong, Tangerang, Banten. Foto : Entre fotos/Muhammad Iqbal

Didik dijo que esta disminución sigue a los indicadores económicos nacionales mejorados. Que desde los LP disminuyó la tasa de interés de garantía en mayo de 2025, las tasas de interés del mercado financiero también han disminuido.

En el período de observación de septiembre de 2025, dijo que LPS vio que la tasa de interés del mercado financiero de Rupia había caído de 8 BPS a 3.37 por ciento en comparación con el período de observación de agosto de 2025. «Entonces, la acumulación de disminución desde mayo de 2025 alcanzó 19 pb», dijo Didik.

Continuó, el espacio para la disminución de las tasas de interés del mercado fue bastante abierto después de recortar la tasa de interés de referencia por parte del banco Indonesia (BI), además de la adición de liquidez en términos de colocación y gasto fiscal.

«Los factores de liquidez bancarios adecuados y las grandes estrategias de procesamiento de fondos de depósito tienen el potencial de afectar la dirección avanzada de las tasas de interés del mercado», dijo Didik.

Los empleados limpian el nuevo logotipo de la Corporación de Seguros de Depósitos (LPS) en Yakarta

También explicó que la tasa de interés de garantía es el límite máximo de la tasa de interés de depósito. Para que el producto de ahorro pueda cumplir con uno de los criterios para pagar el programa de garantía de depósito.

«También preguntamos a los bancos transparente y transmitiendo abiertamente al público sobre el monto de la tasa de interés de garantía actual», dijo Didik.