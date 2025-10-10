LPDP habla abiertamente sobre las condiciones financieras en los últimos cinco años y menciona el déficit

Bogor, VIVA – Ministerio de Finanzas a través del Director Principal Interino de la Institución Gestora del Fondo de Educación (LPDP), confirmó Sudarto, balance fondo de dotación El LPDP hasta el 30 de septiembre de 2025 sigue siendo bastante alto, alcanzando los 154,11 IDR billón.

Detalló que el alcance incluye, entre otras cosas, el Fondo de Dotación para la Educación (DAP) de Rp. 126,12 billones, el Fondo de Dotación para la Investigación (DAPL) de Rp. 12,99 billones, el Fondo de Dotación para la Educación Superior (DAPT) de Rp. 10 billones, y el Fondo de Dotación Cultural (DAKB), que alcanza Rp. 5 billones.

Explicó que un saldo de fondos de dotación de este tamaño muestra una tendencia creciente en los últimos años. Donde en 2020 fue de 70,11 billones de IDR, aumentando en 2021 a 99,11 billones de IDR. Luego continúa en 2022 hasta 119,11 billones de IDR, hasta que en 2023 vuelve a saltar hasta 139,11 billones de IDR.

«Este año, es probable que nuestro gasto sea mayor. Así que probablemente pueda decir que este año, específicamente para los fondos de dotación para la educación o DAP, es probable que experimentemos déficit«, dijo Sudarto en la reunión de medios ‘Revisión completa de la APBN 2026’ en Bogor, Java Occidental, el jueves 9 de octubre de 2025.

«Pero todavía se puede cerrar con años anteriores», añadió.

Sudarto también explicó el desempeño de los ingresos y gastos del LPDP este año, que según dijo volvería a ser deficitario. Mientras que al 30 de septiembre de 2025, los ingresos del LPDP se registraron en 6,82 billones de IDR y los gastos alcanzaron los 7,46 billones de IDR.

Un déficit similar se produjo anteriormente en 2023, donde la cifra de ingresos fue de 9,33 billones de rupias y las cifras de gasto alcanzaron los 9,85 billones de rupias. Continuando en 2024, se producirá nuevamente un déficit debido a los ingresos totales del LPDP de 10,95 billones de IDR con gastos de 11,86 billones de IDR.

De hecho, en los tres años consecutivos anteriores, los ingresos y gastos del LPDP experimentaron una disminución. superávit. Por ejemplo, en 2020 con ingresos de 3,92 billones de IDR y gastos de 2,02 billones de IDR. Luego, en 2021 los ingresos ascendieron a 4,51 billones de IDR con un gasto de 3,08 billones de IDR, y en 2022 los ingresos se registraron en 6,39 billones de IDR con un gasto de sólo 4,93 billones de IDR.

«Entonces si en (años) 2020, 2021, 2022 los ingresos son mayores, pero en 2023 y 2024 el gasto será mayor», dijo Sudarto.

También se mostró franco sobre la razón por la que se produjo el déficit en los últimos tres años, es decir, debido al mayor número de beneficiarios (adjudicados) del LPDP en comparación con años anteriores. En cuanto al rango 2023-2024, Sudarto admitió que el LPDP se está acercando a la tasa de participación en la educación superior.