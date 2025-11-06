Loyola Film y Sony Electronics presentan el primer grupo de laboratorio de impacto social

La Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Loyola Marymount ha anunciado la cohorte inaugural de su LMU Sony Social Impact Lab, seleccionando cinco películas y sus realizadores para recibir financiación y apoyo en asociación con Sony Electronics.

El programa selecciona ideas de proyectos que muestran el medio cinematográfico como herramienta para el cambio social. Los títulos de la cohorte inaugural son “Keeper”, dirigida por Sujin Jung, “The Throw”, dirigida por Matthew Cheung, “Open Gate”, dirigida por Adam Goldstick, “Car Thieves”, dirigida por Reed Barcellos y “Kon”, dirigida por Qin Qin. Abordan temas diversos y de conciencia social, como el encarcelamiento, la inmigración, la violencia sistémica, la discapacidad y el duelo.

Todas las películas se producirán en el condado de Los Ángeles como parte del compromiso de la escuela con la campaña cinematográfica «Quédate en Los Ángeles». Además de recibir financiación y apoyo de producción, tendrán acceso a la tecnología cinematográfica de última generación de Sony y a la tutoría de los ejecutivos de Sony y los asesores del laboratorio de la facultad de LMU.

Las obras completas se estrenarán en un evento de exhibición conjunto de LMU x Sony en 2026.

Joel Edgerton recibirá el premio al actor en el festival de cine EnergaCamerimage

Joel Edgerton será honrado con el Premio al Actor en la 33ª edición anual Festival de Cine EnergaCamerimageEstá previsto que se lleve a cabo del 15 al 22 de noviembre en Toruń, Polonia.

Edgerton recibirá el premio por su actuación en “Train Dreams” de Clint Bentley, que sigue la historia de Robert Grainier, quien trabaja para desarrollar el ferrocarril a través de los Estados Unidos, lo que lo llevó a pasar años lejos de su esposa (Felicity Jones) y su hija.

Anteriormente, Edgerton fue nominado al Golden Frog por su largometraje como director “Boy Erased”, protagonizado por Lucas Hedges, Nicole Kidman y Russell Crowe durante el Festival de Cine EnergaCamerimage en 2018.

Jueves 6 de noviembre

Laika y Rizzoli se unen para colaborar en cinco proyectos

Laika y Rizzoli se embarcarán en una colaboración de cinco proyectos bajo el sello Rizzoli Universe para celebrar el 20º aniversario de Laika. El acuerdo incluirá material de archivo nunca antes visto y arte y fotografía exclusivos de las películas de Laika, como “ParaNorman”, “The Boxtrolls”, “Kubo and the Two Strings” y “Missing Link”. “Coraline” y el próximo lanzamiento de Laika, “Wildwood”, tendrán títulos exclusivos.

El primer lanzamiento de la asociación será “Laika: La magia detrás de una fábrica de sueños en stop-motion”, cuyo lanzamiento está previsto para el 10 de marzo de 2026. El libro ilustrará “la historia detrás del estudio y los cientos de artistas, artesanos y técnicos que dieron vida a las películas, detallando cada aspecto de su proceso creativo”.

Otros lanzamientos incluyen “The Art of Wildwood”, que coincidirá con el lanzamiento de la película a través de arte conceptual, bocetos, guiones gráficos y fotografías, “The Art of Coraline” y la “Coraline Oracle Deck and Guidebook”, y una “Laika Tarot Deck and Guidebook” que se lanzará en el otoño de 2027.

miércoles 5 de noviembre

Beyond Fest se expande al Medio Oeste con Beyond Chicago en el Music Box Theatre

Beyond Fest está ampliando sus horizontes geográficos con Beyond Chicago: una expansión del festival de cine de género con sede en Los Ángeles a Windy City, creado en asociación y presentado en el icónico Music Box Theatre de Chicago. La inauguración de Beyond Chicago se llevará a cabo del 2 al 5 de abril de 2026. Las presentaciones están actualmente abiertas en Film Freeway.

Beyond Fest es el festival de cine de género más grande de Estados Unidos. Desde su creación en 2013, el festival se ha celebrado en Los Ángeles en otoño y muestra cine especulativo de todo el mundo. Beyond Chicago trae al Medio Oeste una programación original de películas de género, programadas con el mismo espíritu. Además de las proyecciones de películas, Beyond Chicago también contará con apariciones de talentos y eventos nocturnos en el Music Box Theatre.

“Music Box siempre ha sido el hogar del cine audaz y visionario”, dice Brody Sheldon, propietario del Music Box Theatre. «Asociarnos con Beyond Fest significa llevar esa energía a una nueva generación de cineastas y fanáticos, aquellos que hacen que la escena cinematográfica de esta ciudad sea la más ruidosa, inteligente y apasionada del país».

Martes 4 de noviembre

‘Colors of Time’ y ‘Love Me Tender’ entre los ganadores de los premios del Festival de Cine Francés Americano

“Blessed Be Sixtine”, “The Deal”, “Colors of Time” y “Love Me Tender” se encuentran entre los nueve ganadores de los premios American French Festival Film Awards.

“Colors of Time” se llevó el máximo honor al ganar el Premio del Público; “Love Me Tender” ganó el Premio de la Crítica a la mejor película; “Blessed Be Sixtine” ganó en la categoría TV Movie Award y “The Deal” fue honrada con el premio Audience Series.

Los otros honores fueron para “Drugged and Abused: No More Shame” por el Premio al Cine Documental, “Nouvelle Vague” por el Premio American Students, “The Girl In The Snow” ganó el Premio a la Primera Película, “The Sentinels” ganó el Premio a la Serie del Jurado y “The Lifeline” ganó el Premio al Cortometraje.

El Festival Francés Americano tuvo lugar en el DGA Theatre Complex de Los Ángeles del 28 de octubre al 3 de noviembre.

Los premios fueron votados por el público asistente a TAFFF, miembros de la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles, un jurado de profesionales del entretenimiento y estudiantes que participaron en el Programa de Proyecciones de Escuelas Secundarias de TAFFF.

De las 70 películas y series proyectadas durante el festival, 69 fueron consideradas para los premios. Los nueve premios fueron los de cine, telefilm, ópera prima de director, serie de televisión, documental y cortometraje.

El 12 de noviembre se llevará a cabo una ceremonia especial de premiación y una celebración para todos los ganadores en París, en la sede de SACEM.

Los premios adicionales presentados durante el festival incluyeron el Lifetime Award, otorgado a Jodie Foster y el Franco American Cultural Fund Award, otorgado a Richard Linklater. El CNC (French Film Board) también entregó a Linklater el Caballero de las Artes y las Letras durante el festival.

El Festival Francés Americano celebró su 29º aniversario con la asistencia de más de 14.000 asistentes.

El Festival de Cine de Austin anuncia los premios del público 2025

El Festival de Cine de Austin ha revelado los ganadores de sus Premios del Público 2025. Los premios se entregaron en once categorías, en honor a los cineastas cuyo trabajo resonó más entre los asistentes al festival de este año.

El Festival de Cine y Conferencia de Escritores de Austin se llevó a cabo del 23 al 30 de octubre en la ciudad titular y presentó 180 películas. Se contaron más de 25.000 votos para los premios del público de este año.

Consulta la lista completa de ganadores en la web del festival aquí.

Adam Sandler para recibir Honor por logros profesionales en los premios Películas para adultos

El actor, productor y comediante Adam Sandler será honrado con un premio por logros profesionales en los premios Movies for Grownups de este año, presentados por AARP. Sandler ganó anteriormente el premio al Mejor Actor en los Premios Películas para Adultos 2020 por su actuación en “Uncut Gems”. Este año, será honrado por toda su vida de trabajo de amplio alcance, incluidas sus últimas actuaciones en “Happy Gilmore 2” de este verano y la próxima “Jay Kelley”.

Películas para adultos honra y defiende las películas realizadas por y para un público mayor de 50 años. Aboga contra el agismo en la industria del entretenimiento y por contenido que resuene entre los espectadores mayores. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 10 de enero de 2026 en Beverly Hills y será presentada por Alan Cumming. Great Performances transmitirá el evento el 22 de febrero de 2026 en PBS, PBS.org y la aplicación PBS.