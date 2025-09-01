Love Kuya sigue el relato de Moon Taeil en Instagram en el centro de atención

VIVA – Vida personal El amor de Kuya quien es el hijo mayor de un miembro del parlamento indonesio Vas a Participó en el centro de atención en medio del sentimiento público. Cinta Kuya, que se sabe que estudia en Los Ángeles, Estados Unidos, no respondió a nada sobre el problema que le estaba sucediendo a su padre.

Además del problema de Uya Kuya, los internautas en realidad descubrieron que Cinta Kuya todavía sigue una cuenta personal Luna TaeilEx miembro del grupo NCT Boy, en Instagram. Esto fue revelado por el propietario de la cuenta @caramelmachiato en las redes sociales X que luego desencadenó la conversación.

El intervalo compartió la prueba de capturas de pantalla de que la cuenta de Instagram de Moon Taeil, a saber, @Mo.on_air se incluyó en una de las 1,855 cuentas seguidas de Cinta Kuya.

Otros internautas se llenaron con una respuesta a la carga. No unos pocos son risadores porque el amor de Kuya sigue a las personas involucradas escándalo Grande en Corea del Sur. Ahora, muchos fanáticos de Moon Taeil en el pasado que realmente odiaban por su gran decepción.

«Oh, Pantes, su Lord Moon Taeil», dijo la cuenta de @irsriii.

«Cinta Kuya Lope Moon Taeil? Muy armonioso y ambos desgracia», dijo la cuenta @ACHAZIADANG.

«Esperemos casarse lo antes posible, ame a Kuya y Moon Taeil», dijo la cuenta @4erverhahachi.

Para obtener información, Moon Taeil, un ex miembro de NCT, estuvo involucrado en un escándalo de delitos sexuales que sobresalía en junio de 2024 después de que la víctima informara un caso de violación a la policía de Seúl.

Taeil, junto con dos de sus colegas, fue acusado de violación de una mujer extranjera que estaba borracha, violando la ley por delitos sexuales. SM Entertainment finalizó su contrato en octubre de 2024 y lo sacó de NCT.

En la audiencia inaugural en junio de 2025, Taeil se declaró culpable y fue acusado de 7 años de prisión, pero fue sentenciado a 3.5 años en julio de 2025. También se le pidió que se sometiera a rehabilitación y se registrara como perpetradores de delitos sexuales.

Mientras tanto, Cinta Kuya se unió en el centro de atención de los internautas debido al problema que le estaba sucediendo a su padre. Uya Kuya, miembro del Parlamento de la Facción Pan, estaba en el centro de atención porque se consideraba inapropiado al bailar en la sesión anual del MPR el 15 de agosto de 2025, lo que desencadenó la ira del público. Además del tema de las asignaciones en el hogar de DPR de RP50 millones/mes, las protestas comunitarias han aumentado.

El 30 de agosto de 2025, la casa de Uya Kuya en Pondok Bambu, East Yakarta, fue saqueada por las masas. Dañaron la cerca, las puertas y los objetos de valor saquearon, incluidos sus gatos mascotas. Uya se disculpó, pero Pan lo desactivó del DPR a partir del 1 de septiembre de 2025. La policía arrestó a nueve perpetradores saqueadores.