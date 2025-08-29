Love & Hate ‘obtiene un equipo de tres estudios

Singapore Studios Hip Studios y Fizzdragon se han asociado con Philippine Indie Publisher 8Letters en un memorando de entendimiento para coproducir «AI: Amor y odio ”, una característica de antología animada que explora la relación de la humanidad con la inteligencia artificial.

El MOU fue firmado en el Foro de Negocios de Entretenimiento de Cebu, formalizando lo que las compañías describen como una asociación por primera vez entre líderes en propiedad intelectual, IA generativa y publicación independiente en el sudeste asiático.

La antología de ciencia ficción de 90 minutos comprenderá seis historias de 15 minutos adaptadas de novelas por autores independientes, examinando las emociones conflictivas que rodean el avance tecnológico. La característica se lanzará en versiones en inglés y en idioma mandarina, utilizando un enfoque híbrido que combina la animación tradicional con la IA generativa de vanguardia.

Al hacer comparaciones con las aclamadas antologías «Black Mirror» y «Love, Death & Robots», el proyecto tiene como objetivo forjar un territorio distintivo destacando historias de autores asiáticos independientes. La película marca la primera entrega en una franquicia planificada que se expandirá en múltiples plataformas, incluidas novelas gráficas, juegos y otros derivados.

«Es novedoso y emocionante que estemos utilizando un híbrido de animación tradicional y IA generativa para crear una película sobre el impacto mismo de la IA misma», dijo Chan Gin Kai, cofundador y presidente de desarrollo creativo en HIP Studios. «Esta colaboración empuja los límites de la creatividad y la tecnología, abriendo nuevas fronteras sobre cómo se pueden imaginar y experimentar las historias».

El proyecto mostrará seis directores emergentes junto con los autores destacados. Stanley Ng, consultor principal de Fizzdragon, enfatizó el potencial democratizante de la tecnología.

«La IA generativa es una herramienta que permite a los creativos a lograr más que nunca. Nos permite hacer vida historias ambiciosas que, hasta hace poco, solo podían realizarse con presupuestos del tamaño de Hollywood», dijo Ng. «A través de ‘Ai: Love & Hate’, queremos mostrar cómo la tecnología puede amplificar la imaginación, permitiendo a los narradores de narradores crear mundos audaces y cinematográficos que hablen con el público en todas partes».

La colaboración se extiende más allá de la producción inmediata, con Fizzdragon y Hip Studios planeando establecer una academia de IA en Filipinas. La iniciativa educativa tiene como objetivo capacitar a artistas y cineastas en aplicaciones generativas de IA, posicionando a Filipinas como un centro regional para la creación de contenido impulsado por IA.

«En 8Letters, nuestra misión siempre ha sido ayudar a los escritores a crecer y evolucionar, y este proyecto les da la oportunidad de moverse de la página a la pantalla», dijo Cindy Wong, fundadora y directora creativa de 8letters. «Se trata de crear oportunidades para que las personas creativas en todas las disciplinas colaboren entre sí y brindar a las voces independientes una plataforma para brillar de manera nueva y emocionante».

HIP Studios, con sede en Singapur, se especializa en desarrollo y gestión de IP en Asia y Australia. FizzDragon, reconocido por el programa de inicio global de NVIDIA y el Jumpstarter Top 30 de Alibaba, ha lanzado previamente la épica «Zheng Yi Sao» generada por AI teatralmente. Philippine Indie Publisher 8Letters cuenta con un catálogo de más de 900 títulos y sirve como el editor independiente más grande del país.