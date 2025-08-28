Louisiana insta a la Corte Suprema a impedir el uso de la raza en la redistribución de distritos







Luisiana El miércoles, abandonó su defensa de un mapa político que eligió a dos miembros negros del Congreso y, en cambio, pidió a la Corte Suprema que rechazara cualquier consideración de la raza en la redistribución de distritos en un caso que podría traer cambios importantes a la Ley de Derechos de Voto.

Apelando a un tribunal dominado por los conservadores que ha sido escéptico sobre el uso de la raza, Louisiana está avanzando una posición que podría permitirle a él y a otros estados liderados por los republicanos en el sur dibujar nuevos mapas que eliminen prácticamente todos los distritos negros mayoritarios, que han sido fortalezas democráticas, dijeron expertos en derechos de votación.

«Si el argumento de Louisiana prevaleciera en la Corte Suprema, casi seguramente conduciría a un Congreso más blanco y menos representativo, así como una representación significativamente menos minoritaria en todo el país en legislaturas, ayuntamientos y en otros organismos basados ​​en el distrito, dijo el profesor de derecho de UCLA Richard Hasen en un correo electrónico.

La presentación del Tribunal Superior del Estado fue en respuesta a los jueces. Pidió una nueva sesión informativa y argumentos en el caso de Louisiana, que escucharon por primera vez a principios de este año. Los argumentos se llevarán a cabo el 15 de octubre. `La redistribución de distritos de raza es fundamentalmente contraria a nuestro Constitución`La fiscal general de Louisiana, Elizabeth Murrill, escribió.

Los grupos de derechos de voto que defienden el segundo distrito mayoritario negro instaron al tribunal a rechazar el desafío constitucional del estado. Una segunda ronda de argumentos es una ocurrencia rara en la Corte Suprema, y ​​a veces presagia un cambio importante por parte del Tribunal Superior. La decisión de Citizens United en 2010 que condujo a aumentos dramáticos en el gasto independiente en las elecciones estadounidenses se produjo después de que se discutió por segunda vez.

Cuando el tribunal escuchó por primera vez el caso de Louisiana en marzo, varios de los jueces conservadores del tribunal sugirieron que podrían votar para tirar el mapa y hacer que sea más difícil, si no imposible, llevar demandas de redistribución de distritos bajo el Ley de Derechos de Voto. El caso implica la interacción entre raza y política para atraer límites políticos.

Hace solo dos años, el tribunal, por un voto de cinco cuatro, afirmó una decisión que encontró una probable violación de la Ley de Derechos de Voto en un caso similar sobre el mapa del Congreso de Alabama. El presidente del Tribunal Supremo John Roberts y el juez Brett Kavanaugh se unieron a sus tres colegas liberales más en el resultado. Esa decisión condujo a nuevos distritos en ambos estados que enviaron dos demócratas negros más al Congreso.

Ahora, sin embargo, el Tribunal ha pedido a las partes que respondan una pregunta potencialmente grande: `si la creación intencional del estado de una segunda mayoría, el distrito del Congreso de la mayoría de la mayoría viola las enmiendas decimoterceras o decimoctaves a la constitución de los Estados Unidos ».

Esas enmiendas, adoptadas después del Guerra civil, tenían la intención de lograr la igualdad política para los estadounidenses negros y le dieron al Congreso la autoridad para tomar todas las medidas necesarias. Casi un siglo después, el Congreso aprobó la Ley de Derechos de Voto de 1965, llamada la joya de la corona de la era de los derechos civiles, para finalmente poner fin a los esfuerzos persistentes para evitar que los negros voten en los estados anteriores de la Confederación.

Si bien el Tribunal Superior ha retrocedido la ley en los últimos doce años, ha sostenido la disposición que permite desafíos a los distritos políticos que pueden demostrarse privar a los votantes minoritarios de la oportunidad de elegir representantes de su elección. En los argumentos de marzo, Louisiana defendió el mapa del Congreso como un esfuerzo para cumplir con las decisiones judiciales y preservar los distritos en poder de los poderosos republicanos, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

La pelea judicial sobre los distritos del Congreso de Louisiana ha durado tres años. Dos mapas fueron bloqueados por los tribunales inferiores, y la Corte Suprema ha intervenido dos veces. Más recientemente, el tribunal ordenó que el nuevo mapa se usara en las elecciones de 2024.

La legislatura dominada por los republicanos del estado atrajo un nuevo mapa del Congreso en 2022 para dar cuenta de los cambios de población reflejados en el 2020 Censo. Pero los cambios mantuvieron efectivamente el status quo de cinco distritos blancos mayoritarios de la mayoría de los republicanos y un distrito negro de la mayoría democrática.

Los defensores de los derechos civiles ganaron un fallo de la corte inferior de que los distritos probablemente discriminaron a los votantes negros. El estado finalmente dibujó un nuevo mapa. Pero los votantes blancos de Louisiana afirmaron en su demanda separada que la raza era el factor predominante que lo impulsaba. Un tribunal de tres jueces acordó, lo que condujo al caso actual del Tribunal Superior.

