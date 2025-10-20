Louis van Gaal solo quiere un alto nivel y cancela el entrenamiento de la selección de Indonesia

Jacarta – Noticias sobre Luis van Gaal Los que sólo quieren entrenar a la Selección a un alto nivel están siendo perseguidos por los lectores Deportes EN VIVO durante todo el lunes 20 de octubre de 2025.

Todavía sobre van Gaal. Al parecer, desde la rueda de prensa se respondió que este técnico holandés no entrenaría Selección Nacional de Indonesia.

Aquí están las cinco noticias más populares en los canales deportivos, resumidas por VIVA:

5. Los Red Devils hacen estragos en Anfield, Maguire se convierte en el héroe de la victoria de MU



Los jugadores del Manchester United, Bruno Fernandes y Casemiro Foto : https://www.skysports.com/

El Manchester United consiguió una dramática victoria en Sede del Liverpool con marcador de 2-1 en el partido de la Premier League en el estadio de Anfield, el domingo 19 de octubre de 2025. Este duelo de alta tensión presentó dramatismo hasta los minutos finales, con Harry Maguire apareciendo como ganador para los Red Devils.

4. Más popular: Jeje desmantela a Elkan Baggott, entrenador de AS Trencin sobre Marselino

El misterio detrás de la ausencia de Elkan Baggott en la selección de Indonesia finalmente comenzando a desarrollarse. Se dice que el alto defensor que solía ser el pilar de la defensa de Garuda ha perdido su sentido de nacionalismo hacia el equipo rojiblanco.

3. La gran conferencia de prensa de Louis van Gaal: oficialmente no se convertirá en entrenador de la selección nacional de Indonesia



Entrenador de la selección holandesa, Louis van Gaal

Los rumores de que Louis van Gaal se convertirá en el nuevo entrenador de la selección de Indonesia han sido desmentidos oficialmente. El legendario entrenador holandés realizar una conferencia de prensa el lunes por la tarde WIB, pero no para discutir la posición del entrenador de Garuda.

2. Recién entrado, Calvin Verdonk inmediatamente trajo a Lille para destruir Nantest

El lateral de la selección de Indonesia, Calvin Verdonk, está de regreso tener la oportunidad de aparecer con el Lille OSC y jugó un papel importante en la victoria de su equipo sobre el Nantes en la continuación de la Ligue 1 2025/2026, el lunes 20 de octubre de 2025.

1. Se rumorea que Louis van Gaal se unirá a la selección nacional de Indonesia, pero solo quiere entrenar a una selección nacional de alto nivel.



Louis van Gaal cuando llevó al Manchester United a ganar la Copa FA en la temporada 2015/2016

El nombre de Louis van Gaal vuelve a estar en el candelero del mundo del fútbol. El holandés, que ahora tiene 74 años, dijo que estaba preparado. volvió a entrenar a la selección nacional tras ser declarado totalmente recuperado del cáncer. Curiosamente, Van Gaal ahora está vinculado con el puesto de entrenador de la Selección de Indonesia, cargo que Patrick Kluivert abandonó recientemente tras la imposibilidad de Garuda de clasificarse para el Mundial de 2026.