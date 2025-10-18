Louis van Gaal se convierte en entrenador de la selección nacional de Indonesia, periodista español revela hechos

VIVA – La cuestión del atraque Luis van Gaal el Equipo Nacional Indonesia es actualmente un tema candente de conversación entre los aficionados al fútbol indonesio.

Esta noticia surgió por primera vez luego de que un periodista de España, Víctor Catalina, escribiera un tuit aludiendo a la llegada del ex seleccionador holandés a Indonesia.

PSSI Actualmente estamos buscando un nuevo entrenador para reemplazarlo. Patricio Kluivert. La Federación Nacional de Fútbol rescindió oficialmente el contrato de cooperación con Kluivert y su asistente Alex Pastoor el jueves 16 de octubre de 2025, después de Selección Nacional de Indonesia Fracasó estrepitosamente en la cuarta ronda de las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026.

En su participación en el Grupo B, el equipo de Garuda no logró sumar ni un solo punto, sufriendo incluso dos derrotas consecutivas ante Arabia Saudita (2-3) e Irak (0-1). Estos resultados hicieron que Indonesia se convirtiera en interina y acabó con sus esperanzas de llegar a la Copa del Mundo.

En plena búsqueda de un nuevo entrenador, surgieron rumores sorprendentes del medio extranjero, The Touchline, que afirmaban que Louis van Gaal daría una rueda de prensa el próximo lunes para hacer un anuncio importante.

Poco después de que circulara la noticia, Víctor Catalina escribió en su cuenta de redes sociales: «Bienvenido Louis van Gaal ?????????», escribió Catalina, lo que luego desató especulaciones generalizadas de que el ex entrenador del Manchester United sería el sucesor de Patrick Kluivert.

La carga se volvió viral inmediatamente entre los fanáticos de Garuda. Muchos esperan que esta noticia sea cierta, considerando la gran reputación de Van Gaal en el panorama futbolístico mundial.

Víctor Catalina aclara: Sigue siendo sólo una idea

Sin embargo, poco después, el periodista volvió a dar aclaraciones. Dijo que las posibilidades de Van Gaal de dirigir la selección nacional de Indonesia eran inciertas.

«Viendo cómo esto se ha vuelto viral, no sé si se hará cargo de la selección de Indonesia. Es sólo una idea que creo que es adecuada, porque acaban de despedir a Patrick Kluivert y se centran en los jugadores y entrenadores holandeses», escribió Víctor Catalina en su cuenta X.

«Veremos el lunes qué revelará Louis van Gaal», añadió.