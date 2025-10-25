¿Louis van Gaal entrenando a la selección nacional de Indonesia? MU necesita tiempo para volver a la gloria

Jacarta – Noticias sobre rumores de nombramiento. Luis van Gaal como nuevo entrenador Selección Nacional de Indonesia y causó revuelo en las redes sociales, convirtiéndose en un objetivo para los lectores Deportes EN VIVO todo el sábado 25 de octubre de 2025.

Lea también: En Yakarta, Luis Nani dijo que MU necesitaba tiempo para recuperar su gloria



También hay novedades de una leyenda viva. manchester unidoLuis Nani. En un evento en Yakarta, Dai dijo que MU todavía necesitaba tiempo para restaurar su gloria.

Aquí están las cinco noticias más populares en los canales deportivos, resumidas por VIVA:

Lea también: Verificación de hechos: PSSI nombra a Louis Van Gaal como entrenador de la selección nacional de Indonesia



5. La Universidad Mercu Buana promueve un estilo de vida saludable a través de Fun Walk 2025



La Universidad Mercu Buana realiza Fun Walk 2025

Lea también: Más popular: Adiós Shin Tae-yong, ciudadano indonesio en la guerra de Qatar Entradas para la selección nacional sub-17 de Indonesia en el Mundial



La Universidad Mercu Buana (UMB) continúa confirma su apuesta por el crecimiento Cultura de vida saludable en el entorno del campus. Una manifestación concreta de estos esfuerzos se realizó a través de la actividad Fun Walk UMB 2025, que se llevó a cabo en Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

4. En Yakarta, Luis Nani dijo que MU necesitaba tiempo para recuperar su gloria.



La leyenda del Manchester United, Luis Nani. Foto : ENTRE/Zaro Ezza Syachniar

La leyenda viva del Manchester United, Luis Nani, mencionó a su ex equipo toma tiempo para volver a los días de gloria, como lo sintió durante la era del entrenador Sir Alex Ferguson.

3. Fajar/Fikri son los únicos representantes de Indonesia en las semifinales del Abierto de Francia de 2025



Dobles masculino de Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri

Los dobles masculinos de Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, aseguran su pase a las semifinales del Abierto de Francia 2025 después de una sólida actuación en los cuartos de final. La pareja apodada FajRi venció a los representantes de Malasia, Junaidi Arif/Roy King Yap, con una puntuación de 21-14 y 24-22 en el Glaz Arena, Rennes, el sábado (25/10) WIB temprano en la mañana.

2. Más popular: Adiós Shin Tae-yong, ciudadano indonesio en la guerra de Qatar Entradas para la selección nacional sub-17 de Indonesia en el Mundial



El ex entrenador de la selección nacional de Indonesia, Shin Tae-yong (STY)

Se confirman noticias sobre Shin Tae yong no volverá a entrenar a la selección de Indonesia Déjate cazar por los lectores de VIVA Sport durante todo el viernes 24 de octubre de 2025.

1. Verificación de hechos: PSSI nombra a Louis Van Gaal como entrenador de la selección nacional de Indonesia



Luis van Gaal Foto : TWITTER.COM/ELDEPORTTVOLT

Rumores sobre el nombramiento de Louis van Gaal como nuevo entrenador de la selección nacional de Indonesia De nuevo provocó un revuelo público. Una cuenta de TikTok llamada @anom4li_7 subió contenido que decía «Bienvenido Louis Van Gaal (nuevo entrenador de la selección nacional de Indonesia)», completo con el logo del PSSI y una narrativa oficial.