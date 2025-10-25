¿Louis van Gaal entrenando a la selección nacional de Indonesia? MU necesita tiempo para volver a la gloria

domingo, 26 de octubre de 2025 – 00:02 WIB
Jacarta – Noticias sobre rumores de nombramiento. Luis van Gaal como nuevo entrenador Selección Nacional de Indonesia y causó revuelo en las redes sociales, convirtiéndose en un objetivo para los lectores Deportes EN VIVO todo el sábado 25 de octubre de 2025.
También hay novedades de una leyenda viva. manchester unidoLuis Nani. En un evento en Yakarta, Dai dijo que MU todavía necesitaba tiempo para restaurar su gloria.
Aquí están las cinco noticias más populares en los canales deportivos, resumidas por VIVA:
Verificación de hechos: PSSI nombra a Louis Van Gaal como entrenador de la selección nacional de Indonesia
5. La Universidad Mercu Buana promueve un estilo de vida saludable a través de Fun Walk 2025
Más popular: Adiós Shin Tae-yong, ciudadano indonesio en la guerra de Qatar Entradas para la selección nacional sub-17 de Indonesia en el Mundial
La Universidad Mercu Buana (UMB) continúa confirma su apuesta por el crecimiento Cultura de vida saludable en el entorno del campus. Una manifestación concreta de estos esfuerzos se realizó a través de la actividad Fun Walk UMB 2025, que se llevó a cabo en Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
4. En Yakarta, Luis Nani dijo que MU necesitaba tiempo para recuperar su gloria.
La leyenda viva del Manchester United, Luis Nani, mencionó a su ex equipo toma tiempo para volver a los días de gloria, como lo sintió durante la era del entrenador Sir Alex Ferguson.
3. Fajar/Fikri son los únicos representantes de Indonesia en las semifinales del Abierto de Francia de 2025
Los dobles masculinos de Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, aseguran su pase a las semifinales del Abierto de Francia 2025 después de una sólida actuación en los cuartos de final. La pareja apodada FajRi venció a los representantes de Malasia, Junaidi Arif/Roy King Yap, con una puntuación de 21-14 y 24-22 en el Glaz Arena, Rennes, el sábado (25/10) WIB temprano en la mañana.
Más popular: Adiós Shin Tae-yong, ciudadano indonesio en la guerra de Qatar Entradas para la selección nacional sub-17 de Indonesia en el Mundial
Se confirman noticias sobre Shin Tae yong no volverá a entrenar a la selección de Indonesia Déjate cazar por los lectores de VIVA Sport durante todo el viernes 24 de octubre de 2025.
Verificación de hechos: PSSI nombra a Louis Van Gaal como entrenador de la selección nacional de Indonesia
Rumores sobre el nombramiento de Louis van Gaal como nuevo entrenador de la selección nacional de Indonesia De nuevo provocó un revuelo público. Una cuenta de TikTok llamada @anom4li_7 subió contenido que decía «Bienvenido Louis Van Gaal (nuevo entrenador de la selección nacional de Indonesia)», completo con el logo del PSSI y una narrativa oficial.
¿A quién se enfrentará la selección nacional sub-23 de Indonesia en la jornada FIFA de noviembre de 2025?
La entrenadora de la selección nacional sub-23 de Indonesia, Indra Sjafri, quiere oponentes fuertes en los dos partidos de la Jornada de la FIFA (FMD) en noviembre
25 de octubre de 2025