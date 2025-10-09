Louis Tomlinson sobre la separación de ‘Cold’ One Direction, la reunión y Liam Payne

Luis Tomlinsonun ex miembro de Una direcciónha revelado algunos de los primeros detalles íntimos detrás de la decisión de la banda de hacer una “pausa prolongada” en 2015.

Tomlinson fue el foco de una amplia entrevista en podcast: “El diario de un director ejecutivo” con Steven Bartlett, que se proyectó en cines selectos de Estados Unidos y el Reino Unido el miércoles por la noche. En la conversación de casi dos horas, Tomlinson reflexionó sobre su tiempo en el grupo y el muerte de compañero de banda Liam Payne en 2024.

Casi una década después, Tomlinson detalló la conversación que llevó a la separación de One Direction. Negó que hubiera terceros presentes en la reunión, pero dijo que “casi bien podría haber sido [our] representantes”.

«Lo que es realmente fascinante son esos momentos realmente serios… no tendríamos muchos de ellos en One Direction», dijo. «Creo que hay momentos en los que tienes que ser egoísta. Era una atmósfera que nunca sentiste realmente en la banda, porque normalmente… es toda esta camaradería. Luego, de repente, consigues que alguien piense de manera más independiente y más por sí mismo, lo cual, por ciertotienen todo el derecho a hacerlo. Pero ese día la habitación se sentía fría… Nunca había sentido una energía como esa en la habitación. Había este vacío”.

Tomlinson se describió a sí mismo como “ingenuo” en ese momento y señaló que estaba “inflexible en tener algún tipo de indicación” sobre cuánto duraría la pausa.

«Nunca obtuve realmente una respuesta a esa pregunta, lo cual ahora entiendo, porque sinceramente, no creo que la gente o la persona involucrada fuera lo suficientemente valiente como para responder esa pregunta», dijo. «En el fondo, creo que probablemente conocían la realidad y por eso fue difícil».

También mencionó estar «aplastado» y «furioso» cuando su ex compañero de banda Zayn Malik dejó el grupo y no se lo dijo primero, ya que eran buenos amigos en ese momento. Admitió que es posible que Malik no le dijera que se iba porque creía que Tomlinson intentaría detenerlo.

Al discutir la posibilidad de la reunión de la banda, Tomlinson dijo «nunca digas nunca», pero quedó en la incertidumbre debido a la muerte de Payne: «Nunca puedo imaginar… No estoy seguro de que sería correcto [Payne].”

“Por el bien del argumento, digamos dentro de 25 años, y es como una jodida cosa de Oasis… nos ofrecen un brazo y una pierna y dicen ‘Vuelve y haz esta cantidad de shows’. No lo sé. Y la ironía es que no hay nadie que hubiera hecho más campaña para que One Direction regresara que Liam. Yo diría que quedé en segundo lugar”.

Payne tenía 31 años cuando murió en Buenos Aires, Argentina, en octubre de 2024. Después de su muerte, que Tomlinson menciona que se enteró a través de su ex compañero de banda Niall Horan, Tomlinson escribió un largo homenaje a su difunto ex compañero de banda que lo elogió como “mi chico, uno de mis mejores amigos, mi hermano”.

Continuó: «Podría seguir y hablar todo el día sobre lo increíble que era, pero creo que todos lo admiramos. No creo que hubiéramos sido lo suficientemente valientes para decirlo a esa edad cuando estaba en la banda, creo que habría tenido demasiado orgullo, pero todos lo admiramos enormemente».

Tomlinson aparecerá junto a Malik en una nueva netflix Serie de viajes que promete “reconexión, exploración y muchas risas”. A lo largo de tres episodios, Malik y Tomlinson entablan conversaciones íntimas sobre la vida, el amor, la pérdida y la paternidad.

Mire el episodio completo de “El diario de un director ejecutivo” a continuación.