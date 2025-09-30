Louis Tomlinson anuncia el nuevo álbum ‘How Did I Get Here?’

Louis Tomlinson ha anunciado Su tercer álbum de estudio «How Did I I Get Here?», Lanzando el 23 de enero de 2026.

Para coincidir con el anuncio, el ex miembro de One Direction ha dejado caer su nuevo sencillo «Lemonade», que ha estado provocando en las últimas semanas. Para «¿Cómo Did I Get Here?», Inicialmente, a Tomlinson se les ocurrió ideas de canciones en el campo inglés antes de dirigirse a Santa Teresa en Costa Rica durante tres semanas a principios de este año, trabajando en el proyecto con el coproductor Nico Rebscher (Alice Merton, Aurora).

En una declaración sobre el álbum, Tomlinson dijo: «Lo resumo como ‘El disco que siempre merecí hacer’. Mi pan y mantequilla es mi honestidad.

A continuación, Tomlinson organizará «The Away From Home Festival» del 4 al 5 de octubre en la cervecería Ommegang en Cooperstown, Nueva York. Personalmente seleccionó el evento él mismo y se dirigirá con Lauv, con actuaciones adicionales de Steve Aoki, Plain White T’s, Daya, Pale Waves, Circa Waves y DJ Zach Sang.

Después de su mandato como una quinta parte de One Direction, Tomlinson lanzó su álbum debut en solitario «Walls» en 2020. Llegó por última vez un proyecto de estudio en 2022 con «Faith in the Future», dirigido por el sencillo «Bigger Than Me».