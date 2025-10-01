Louis Tomlinson anuncia ‘¿Cómo llegamos aquí?’ Fechas de tour


Después del anuncio de su Tercer álbum de estudio «How Did I I Get Here?» Louis Tomlinson ha presentado fechas para una gira World Arena 2026: las fechas de América del Norte aparecen a continuación.

Para todas las fechas de la gira de América del Norte, Artist Previe comienza el miércoles 8 de octubre a las 10 a.m. El general de venta comienza el viernes 10 de octubre a las 10 a.m.

En su próximo álbum, Tomlinson dice: «Lo resumo como ‘El disco que siempre merecí hacer’. Mi pan y mantequilla es mi honestidad.

Fechas de la gira de América del Norte

06/06 – Pacific Coliseum – Vancouver, BC

06/04 – climated predgege arena – Seattle, WA

06/06 – Auditorio Cívico Bill Graham – San Francisco, CA

06/10 – The Rady Shell en Jacobs Park – San Diego, CA

06/11 – Crypto.com Arena – Los Ángeles, CA

13/06 – Resorts World Theatre – Las Vegas, NV

14/06.

06/19 – Anfiteatro Red Rocks – Morrison, CO

21/06 – Dickies Arena – Fort Worth, TX

22/06 – Centro Moody – Austin, TX

25/06 – The Armory – Minneapolis, MN

27/06 – Caifetz Arena – St. Louis, MO

29/06 – The Pinnacle – Nashville, TN

07/02 – Cable Dahmer Arena – Independence, MO

03/03 – Allstate Arena – Chicago, IL07/05 – Spectrum Center – Charlotte, NC

07/07 – El himno – Washington, DC

07/08 – Madison Square Garden – Nueva York, NY

07/10 – Etapa AE Outdoors – Pittsburgh, PA

07/11 – Highmark Skyline Stage en el Mann – Filadelfia, PA

14/07 – TD Garden – Boston, MA

16/07 – Bell Center – Montreal, QC

17/07 – Scotiabank Arena – Toronto, ON

18/07 – Teatro del Templo Masónico – Detroit, MI

20/07 – Jacobs Pavilion – Cleveland, Oh

22/07 – State Farm Arena – Atlanta, GA

23/07 – Adición de arena financiera – Orlando, FL

07/24 – Kaseya Center – Miami, FL



