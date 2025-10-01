Louis Tomlinson anuncia ‘¿Cómo llegamos aquí?’ Fechas de tour

Después del anuncio de su Tercer álbum de estudio «How Did I I Get Here?» Louis Tomlinson ha presentado fechas para una gira World Arena 2026: las fechas de América del Norte aparecen a continuación.
Para todas las fechas de la gira de América del Norte, Artist Previe comienza el miércoles 8 de octubre a las 10 a.m. El general de venta comienza el viernes 10 de octubre a las 10 a.m.
En su próximo álbum, Tomlinson dice: «Lo resumo como ‘El disco que siempre merecí hacer’. Mi pan y mantequilla es mi honestidad.
Fechas de la gira de América del Norte
06/06 – Pacific Coliseum – Vancouver, BC
06/04 – climated predgege arena – Seattle, WA
06/06 – Auditorio Cívico Bill Graham – San Francisco, CA
06/10 – The Rady Shell en Jacobs Park – San Diego, CA
06/11 – Crypto.com Arena – Los Ángeles, CA
13/06 – Resorts World Theatre – Las Vegas, NV
14/06.
06/19 – Anfiteatro Red Rocks – Morrison, CO
21/06 – Dickies Arena – Fort Worth, TX
22/06 – Centro Moody – Austin, TX
25/06 – The Armory – Minneapolis, MN
27/06 – Caifetz Arena – St. Louis, MO
29/06 – The Pinnacle – Nashville, TN
07/02 – Cable Dahmer Arena – Independence, MO
03/03 – Allstate Arena – Chicago, IL07/05 – Spectrum Center – Charlotte, NC
07/07 – El himno – Washington, DC
07/08 – Madison Square Garden – Nueva York, NY
07/10 – Etapa AE Outdoors – Pittsburgh, PA
07/11 – Highmark Skyline Stage en el Mann – Filadelfia, PA
14/07 – TD Garden – Boston, MA
16/07 – Bell Center – Montreal, QC
17/07 – Scotiabank Arena – Toronto, ON
18/07 – Teatro del Templo Masónico – Detroit, MI
20/07 – Jacobs Pavilion – Cleveland, Oh
22/07 – State Farm Arena – Atlanta, GA
23/07 – Adición de arena financiera – Orlando, FL
07/24 – Kaseya Center – Miami, FL