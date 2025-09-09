Lost Terence Davies Short para obtener la primera proyección en BFI Celebration

Un cortometraje recientemente descubierto de Terence Davis tendrá su estreno mundial en una celebración especial del icono de cine tardío que el Instituto de Cine Británico está presentado.

«Boogie», realizado en 1980, fue encontrado entre artículos personales donados desde la propiedad de Davies a la Universidad de Edge Hill, que se ocupa del Terence Davies Archive, después de que el director y el escritor falleció en 2023. La película, una producción estudiantil de la época de Davies en la escuela nacional de cine y televisión y una historia de un encuentro sexual coaccionado, ahora se proyectará por primera vez en parte de ‘Love. Sexo. Religión. Muerte. Las películas completas de Terence Davies se celebran en el Bfi Southbank 20 de octubre. 30.

Programado por el presidente ejecutivo de BFI, Ben Roberts, el evento proporcionará un viaje integral a través del cuerpo de trabajo de Davies, junto con una exposición gratuita comisariada por Edge Hill. Otras películas en el programa incluyen el propio remaster 4K del BFI de 1988 «Distant Voices, Still Lives» y una nueva impresión de 35 mm de «The Long Day Closs» de 1992.

Una pieza central de la celebración es el drama 2000 nominado a BAFTA de Davies «The House of Mirth», recientemente remasterizado por el BFI y se establecerá para recibir un lanzamiento teatral en el Reino Unido e Irlanda desde el 24 de octubre. Adaptado de Edith Wharton, la película clásica, la película presenta una actuación acelerada de Gillian Anderson como una mujer joven que busca una buena mujer, cuando su amor, cuando su amor es un buen matrimonio, cuando su amor y su amor, cuando su amor es un buen matrimonio. de aceptar los avances de un rico banquero.

«Terence Davies fue un cineasta independiente exclusivamente intransigente y un verdadero héroe mío. Fue un honor conocerlo, apoyar su trabajo durante su vida y continuar defendiendo su legado ahora con esta celebración en todo el Reino Unido», dijo Roberts. «Una figura importante del cine británico y una inspiración para los cineastas independientes en todos los niveles, su trabajo habla constantemente de la naturaleza universal de la experiencia humana y siempre sigue siendo profundamente personal. Estoy encantado de tener la oportunidad de compartir sus películas con audiencias BFI en cines y reproductor de BFI».

Considerado por algunos críticos como uno de los grandes directores británicos de su período, Davies falleció en 2023 a la edad de 77 años, poco más de un año después del lanzamiento de su aclamada característica final «Benedicción», protagonizada por Jack Lowden en el poeta británico y veterano veterano Siegfried Sassoon.