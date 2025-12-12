‘Lost Land’ gana el máximo premio en el Festival de Cine del Mar Rojo

El Festival de Cine del Mar Rojo cerró su quinta edición el jueves por la noche con una ceremonia de premiación repleta de estrellas en Jeddah, Arabia Saudita, en la que “Lost Land” de Akio Fujimoto se llevó a casa el máximo honor del festival, el Yusr de Oro a la Mejor Película. La ceremonia se inauguró con la entrega de premios honoríficos a Antonio Hopkins, Idris ElbaDarren Aronofsky y el director saudita Ahd Kamel (“My Driver and I”), con Johnny Depp y Shailene Woodley entre los invitados estrella.

“Lost Land”, el primer largometraje en idioma rohingya, sigue a dos hermanos jóvenes que huyen de la persecución en Myanmar en un peligroso viaje para reunirse con un tío en Malasia. Al presentar el Yusr de Oro a Fujimoto, Sean Baker, presidente del jurado del largometraje, dijo que la película «afronta la difícil situación de los niños desplazados con una empatía inquebrantable y una urgencia poética». Los máximos honores también llegaron con un premio en efectivo de 100.000 dólares. La película tuvo su estreno mundial en la sección Horizontes de Venecia este año, donde recibió el Premio Especial del Jurado.

El Yusr de Plata a Largometraje fue para “All That’s Left of You” del director palestino Cherien Dabis. Los miembros del jurado dijeron que la película “nos recuerda nuestra humanidad compartida con extraordinaria ternura”, calificándola de “una película que afirma profundamente la vida y que nos conmovió profundamente”. El artículo recorre tres generaciones de una familia palestina marcada por el desplazamiento que nunca pierde la esperanza de regresar a su hogar ancestral. Al aceptarlo, Dabis calificó la existencia misma de la película como “un acto de resistencia”. El Silver Yusr viene con un premio de 30.000 dólares.

Baker, quien presidió el jurado que incluía a Riz Ahmed, Naomie Harris, Olga Kurylenko y Nadine Labaki, dijo que la lista de películas tenía temas que “se sentían urgentes y resonantes”.

Juliette Binoche obtuvo el Premio Al Sharq al Mejor Documental por “IN-I: IN MOTION”, marcando la primera vez como directora de la ganadora del Oscar. Binoche, que estuvo en Jeddah la semana pasada, pero no estuvo en la clausura, envió comentarios dando crédito al festival por alentar su nuevo oficio.

Seo Su-Bin ganó el premio a la Mejor Actriz por “The World of Love”, y Kurylenko destacó su “notable profundidad que dejó al jurado desconsolado”. George Khabbaz se llevó el premio al Mejor Actor por “Yunan”, y Ahmed elogió una actuación que “nos hipnotizó… profundizando para habitar una experiencia vivida”. La película también obtuvo el premio al mejor director de 10.000 dólares para Ameer Fakher Eldon.

Cyril Aris ganó el premio al Mejor Guión por “A Sad and Beautiful World”, un momento de cierre de círculo para un proyecto desarrollado en los Red Sea Labs del festival, con un premio de 10.000 dólares.

El Yusr por Logros Cinematográficos fue para “Nighttime Sounds”, dirigida por Zhang Zhongchen.

La destacada película saudita “Hijra” de Shahad Ameen ganó el Premio del Jurado Yusr y el Premio Film AlUla a la Mejor Película Saudita. Harris dijo sobre la película: «Ilumina una comunidad y un viaje que rara vez ocupan un lugar central. El poder del cine para desafiar y sanar es evidente aquí».

En la competición de cortometrajes, el Yusr de Oro al Mejor Cortometraje y el premio correspondiente de 25.000 dólares fueron para “Coyotes” de Said Zagha, mientras que el Yusr de Plata fue para “Empty Lands” del cineasta egipcio Karim Eldon Elalfy. El premio viene con un premio en efectivo de $12,500. “Jeem 1983” de Jorj Abou Mhaya recibió una mención especial.