Los yanquis podrían aterrizar el próximo toletero de Japón

Getty

El Yankees de Nueva York Entra en otra batalla de temporada baja. Con Cody Bellinger Establecido para probar la agencia libre, el equipo debe decidir: pagar para mantener su jardinero versátil o buscar una nueva fuente de poder en el extranjero. Jon Heyman del New York Post y Steve Adams de Rumores comerciales de MLB informar que Gigantes de Yomiuri La estrella Kazuma Okamoto probablemente se publicará este invierno, dando el Yankees Un plan de respaldo perfecto.

Un toletero probado en el extranjero

Okamoto no califica como una perspectiva marginal o un producto desconocido. A los 29 años, se erige como uno de los principales bateadores en Béisbol profesional de Nippon y sirve como capitán del club más famoso de Japón. Ya posee seis selecciones de estrellas, dos guantes de oro y tres títulos de jonrón. Después de faltar tres meses a principios de este año con una lesión en el codo, regresó a Slash .304/.385/.585 con 11 jonrones en menos de 200 apariciones en el plato. En una temporada completa, su proyecto de promedios a unos 39 jonrones por 162 juegos.

Los exploradores comparan Okamoto con Seiya Suzuki Por su ventaja ofensiva, pero cree que se adapta mejor a la primera base en las mayores. Ha registrado tiempo en las esquinas, pero brilla al principio, donde ganó el premio Bíblico Fielding 2024 de Japón. Incluso si su guante lo limita, su bate ofrece suficiente poder para tener un impacto inmediato en el Bronx.

Los Yankees siempre han dirigido estrellas internacionales, desde Hideki Matsui a Masahiro Tanaka a su reciente búsqueda de Yoshinobu Yamamoto. Okamoto se ajusta a esa tradición, ofreciendo un golpe diestro con paciencia y producción probada bajo presión.

Por qué los Yankees tienen sentido

La situación de Bellinger complica el plan de temporada baja de los Yankees. Si se va, deben reemplazar su pop zurdo y su versatilidad defensiva. Ese desafío no será fácil. Pero Okamoto proporciona algo diferente: un toletero diestro en una posición premium y, igual de importante, protección en la alineación para Juez de Aaron. Con el juez de gestión de las preocupaciones de durabilidad, el Yankees No puedo permitirse el lujo de apostar en murciélagos. Necesitan una fuente de energía confiable.

Okamoto conlleva cierto riesgo. Los exploradores señalan que su rendimiento se sumerge contra la alta velocidad, y MLB Las bolas rápidas promedian varias garrapatas más rápido que las de NPB. Es posible que necesite tiempo para ajustarse. Aún así, dudas similares una vez rodearon a Suzuki, Shohei ohtaniy otros bateadores japoneses que luego prosperaron en MLB. El enfoque disciplinado de Okamoto, caminar a una tasa de más del 10%, mientras que pone en marcha solo un 11%, sugiere que pueda adaptarse.

Si se publica, atraerá una fuerte competencia. Los Mets, según Heyman, podrían perseguirlo si Pete Alonso se va. Los cachorros, GigantesY otros equipos de gran mercado también pueden ingresar a la persecución. Pero los recursos financieros de los Yankees y las continuas preocupaciones de primera base los hacen ajustarse lógico.

Incluso si Okamoto no puede replicar el guante de Bellinger, su bate transformaría la ofensiva de los Yankees. Una alineación anclada por el juez, Giancarlo Stanton, Ben Rice y Okamoto restauraría el trueno Nueva York necesita competir profundamente en octubre.

La publicación de Okamoto no está garantizada, ya que Yomiuri rara vez se encuentra con estrellas. Pero si está disponible, el Yankees Debe estar cerca de la parte superior de la línea. Si Bellinger vuelve a firmar o no, Okamoto representa el tipo de adición de potencia que podría definir la próxima era de los Yankees.