Los Yankees se unen a otros dos equipos de la MLB vinculados al sorteo de Bo Bichette

El Yankees de Nueva York He tenido una temporada lenta, pero eso ciertamente podría cambiar con la cuestión de un gran fichaje. Como suele ser el equipo del Bronx, los Yankees están vinculados con prácticamente todos los agentes libres de alto perfil del mercado. El nombre más reciente es Azulejos‘ Campocorto All-Star bo bichette.

Un informe reciente de Jon Heyman del New York Post sugiere que los Yankees de Nueva York, Dodgersy Cachorros Todos hemos «controlado» a Bo Bichette.

En su mayor parte, el interés en Bichette esta temporada baja se había limitado a los Azulejos y Medias Rojas de Boston. La División Este de la Liga Americana se perfila como un final de carrera armamentista para esta temporada baja.

Los Yankees se unen al sorteo de Bo Bichette

Aparte de tal vez Kyle Tucker y Alex Bregman, realmente no hay un nombre de agente libre más grande en el mercado que tenga más peso que Bo Bichette. El dos veces All-Star está en el lado derecho de 30 (27) y viene de una de sus mejores temporadas en la MLB.

Si bien los Yankees no han hecho grandes cambios este invierno, conseguir a Bo Bichette como su campocorto (o segunda base) diario mejoraría inmediatamente la alineación de Nueva York enormemente. Y Brian Cashman incluso ha hablado de la necesidad de agregar más toleteros derechos a la alineación.

Bichette sería la opción perfecta, y ciertamente tienen el lujo de ofertar con los Dodgers o los Azulejos por Bo Bichette. En 139 juegos en 2025, Bichette bateó .311 con 44 dobles, 18 jonrones y 181 hits. No ha sido nombrado All-Star desde 2023, pero su 2025 ciertamente fue de nivel All-Star, como dice Bichette. publicó un bWAR de 3,5.

El principal campocorto de los Yankees en 2025 fue Antonio Volpe. ¿La bWAR de Volpe en 2025? 1.6.

¿Cuál es la proyección del contrato de Bo Bichette?

En esta época del año, todos los reporteros y escritores de la MLB intentan proyectar y predecir los contratos de los jugadores.

Uno reciente de DeportesGrid.com proyecta que Bichette conseguirá un contrato de ocho años y 208 millones de dólares.

“Estadísticas de 2025 : 139 G, .311/.357/.483, 18 HR, 94 RBI, 134 wRC+, 3.8 fWAR

: 139 G, .311/.357/.483, 18 HR, 94 RBI, 134 wRC+, 3.8 fWAR Predicción del contrato: Acuerdo por ocho años y 208 millones de dólares (AAV: 26 millones de dólares)”

De acuerdo a BaseballReference.com, Bichette Se proyecta que batee .288 con 31 dobles y 15 jonrones.

Bichette también está despertando el interés de los equipos como segunda base principal, ya que su defensa ha caído en las últimas temporadas. Entonces, quizás estés pensando, ¿qué pasa con Jazz ¿Chisholm hijo?

Bueno, otros informes de personas relacionadas con los deportes de Nueva York indican que los Yankees están aceptando llamadas sobre el Jazz, ya que las conversaciones de extensión de contrato están obsoletas, y es posible que Chisholm Jr. quiera que se le extienda más temprano que tarde.

Toda la dinámica de este nuevo rumor de los Yankees es fascinante, y será una de las historias más importantes en toda la MLB para ver cómo se materializa en las próximas semanas, a medida que más agentes libres tomen sus decisiones.

