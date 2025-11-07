Los Yankees reciben una importante actualización sobre el principal objetivo de agentes libres

El Yankees de Nueva York son Se espera que esté ocupado esta temporada baja. después de quedarse cortos en su búsqueda por ganar una Serie Mundial una vez más en la campaña de 2025. El equipo tiene varias áreas de necesidad que deben abordarse, y pueden apostar que el gerente general Brian Cashman y la gerencia serán agresivos cuando se trata de traer algunas caras nuevas a la ciudad esta temporada baja.

Un lugar en el que los Yankees necesitan ayuda es la tercera base, y se espera que estén buscando un nuevo jugador para ocupar esta posición. Quizás la mejor opción en este lugar esta temporada baja sea La sensación japonesa Munetaka Murakamiy el viernes por la mañana recibió una actualización importante sobre su estatus de agente libre que seguramente llamará la atención de Nueva York.

Munetaka Murakami publicado oficialmente para la agencia libre

El atractivo de incorporar a Murakami no es precisamente difícil de pasar por alto. Desde que llegó al béisbol profesional japonés en 2018, con solo 18 años, Murakami ha sido posiblemente el mejor bateador de todo Japón. Jugando para los Tokyo Yakult Swallows, Murakami conectó 246 jonrones durante ocho temporadas con el equipo, incluidos 56 en 2022, que rompió el récord de 55 en una sola temporada, previamente establecido por Sadaharu Oh en 1964.

Gracias a su increíble habilidad de slugging, se espera que Murakami sea uno de los objetivos más populares en la agencia libre esta temporada baja. Su ajuste en el campo es un signo de interrogación, ya que tiene experiencia jugando tanto en tercera base como en primera base, pero su defensa no es exactamente buena. Con eso en mente, muchos evaluadores creen que su mejor opción es como bateador designado.

Eso podría complicar las cosas para los Yankees, ya que ya tienen a Giancarlo Stanton a cargo de su posición de bateador designado. La única vacante para Murakami sería en la tercera base, y queda por ver si sus problemas defensivos ahuyentarán al equipo. Sin embargo, la directiva tendrá que tomar pronto una decisión sobre Murakami, porque estaba publicado oficialmente como agente libre el viernes por la mañana.

“El antesalista estrella japonés Munetaka Murakami ingresará al sistema de publicación el viernes, iniciando oficialmente el proceso de una de las agencias libres más esperadas del invierno, dijeron fuentes a ESPN”, informó Passan. “Se espera que (Murakami) atraiga un amplio interés entre Grandes Ligas equipos este invierno. La ventana de 45 días de Murakami para firmar comenzará a las 8 am ET del sábado, dijeron las fuentes, asegurando que firmará con un equipo de grandes ligas antes de que expire a las 5 pm del 22 de diciembre”.

¿Deberían los Yankees fichar a Munetaka Murakami?

Que Nueva York persiga o no a Murakami probablemente dependerá de qué tan cómodo se sienta el equipo con él en la tercera base. Si bien Murakami solo cometió seis errores en la tercera base en 2025, se debe en gran medida a que solo jugó 63 juegos en el campo. En cada una de sus últimas tres temporadas completas, Murakami ha cometido al menos 15 errores en el campo, lo que simplemente no será suficiente para los Yankees.

Si Murakami puede venir y conectar jonrones como lo hizo en Japón, su lamentable producción en el campo podría valer la pena para Nueva York, al menos hasta que encuentre una manera de colocarlo en su lugar de bateador designado. Los Yankees siempre parecen encontrar una manera de estar en la carrera por los mejores agentes libres de la liga, por lo que no sería una sorpresa verlos perseguir a Murakami en las próximas semanas.