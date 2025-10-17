Los Yankees reciben una actualización importante sobre Aaron Judge de cara a la temporada baja

El yanquis puedo respirar aliviado por Aarón juez.

El manager Aaron Boone dijo el jueves que el jardinero estrella no necesitará cirugía durante la temporada baja para reparar su codo derecho.

Una resonancia magnética realizada después de la temporada reveló que el codo de Judge se ha estado curando adecuadamente. Se espera que Judge, de 33 años, esté listo para el día inaugural de 2026.

«Mostró una mejora continua en los músculos flexores», dijo Boone, a través de MLB.com. «Y terminó la temporada bastante bien. Por lo tanto, Aaron no necesitará cirugía».

Codo enfermo limita a juez a funciones de bateador designado

El codo de Judge fue un problema constante la temporada pasada. Fue incluido en la lista de lesionados por una distensión en el flexor en julio y se limitó a tareas de bateador designado después de regresar en agosto. En ese momento, expresó frustración por su papel reducido.

«Es brutal. Soy un jugador de béisbol», dijo Judge, a través de MLB.com. «Quiero jugar en ambos lados del balón. Quiero estar ahí afuera haciendo jugadas en defensa, ayudando a mi equipo. Sé que batear es importante, pero siento que puedo impactar al equipo en ambos lados. No puedo esperar a volver a jugar».

Judge regresó al jardín derecho en septiembre y permaneció allí durante la mayor parte de la postemporada, aunque su lanzamiento se vio comprometido.

Aún así, Judge continuó haciendo números monstruosos en el plato. El siete veces All-Star bateó .331 para ganar su primer título de bateo de la Liga Americana y también conectó 53 jonrones y 114 carreras impulsadas en 152 juegos. El OPS de 1.144 de Judge lideró las mayores, mientras que sus 124 bases por bolas fueron superados sólo por Mets jardinero juan soto (127).

Además, Judge acertó 13 de 26 (.500) con un jonrón y siete carreras impulsadas en siete juegos de postemporada.

El juez está en disputa junto Marineros receptor Cal Raleigh para ganar su tercer premio MVP de la Liga Americana.

Volpe se perderá el día inaugural tras una cirugía

Las cosas no eran tan prometedoras para el campocorto Antonio VolpeOMS fue operado el martes para reparar un labrum desgarrado en su hombro izquierdo que no sirve para lanzar.

Se espera que el procedimiento deje fuera de combate a Volpe para el inicio de la próxima temporada. El gerente general Brian Cashman dijo el jueves, vía ESPNque Volpe no bateará durante al menos cuatro meses. Añadió que los Yankees esperan tener de regreso a Volpe «en algún momento de abril; tal vez, en el peor de los casos, mayo».

Los Yankees abren la temporada contra los Gigantes en San Francisco el 25 de marzo.

El ex prospecto principal de los Yankees bateó sólo .212/.272/.391 con 19 jonrones y 72 carreras impulsadas y empató Medias Rojas campocorto Historia de Trevor para la Liga Americana lideran en errores con 19.