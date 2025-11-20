Los Yankees podrían pagar de más mientras la versatilidad del toletero eleva el precio

Getty

El Yankees de Nueva York acabo de mirar MLB.com Ponga en palabras lo que todos en la liga ya saben: Cody BellingerLa mejor arma de Mike no es sólo su bate, sino su versatilidad. Y es precisamente por eso que mantenerlo en el Bronx podría requerir un pago excesivo que incluso los Yankees tendrían que pensar dos veces.

La versatilidad de Bellinger está subiendo el precio

En Perfil de agencia libre de Mark FeinsandLos ejecutivos elogiaron a Bellinger como un verdadero atleta de múltiples posiciones, no solo un zurdo con poder. Registró 85 juegos en el jardín izquierdo, 52 en el derecho, 41 en el central e incluso siete en primera base en 2025, todos mientras publica una línea de .272/.334/.480 con 29 jonrones, 98 carreras impulsadas, un OPS de .813 y un fWAR de 4.9.

Statcast respaldó la prueba de la vista. Bellinger valorado en +7 Outs por encima del promedio y clasificado entre los mejores jardineros izquierdos en valor de carrera de fildeotodo mientras reducía su tasa de ponches a un 13,7%, el mínimo de su carrera, y aumentaba tanto su tasa de golpes fuertes como su tasa de bases por bolas.

Ese es el perfil con el que sueñan las directivas en el juego de hoy: un bate de mitad de orden que puede rebotar entre tres posiciones en los jardines y convertirse en el primera base sin convertir la defensa en una aventura.

Su actuación ante lanzadores zurdos lo convierte en “buen ajuste» en «conductor del mercado.” En 176 apariciones en el plato contra zurdos este año, Bellinger produjo una línea de .353/.415/.601 con una tasa de ponches inferior al 10%, un nivel de dominio de izquierda a izquierda igualado básicamente por nadie más que Barry Bonds en la era moderna.

Ese es el tipo de división que saca a un jugador de “a prueba de pelotón” y en el territorio de “pagar lo que sea necesario”.

Agregue que apenas está entrando en su temporada de 30 años y podrá ver por qué MLB.com comparó su situación con los acuerdos. Kris Bryant (7 años, $182 millones) y George Springer (6 años, 150 millones de dólares) firmaron a edades similares. El último contrato de Bellinger promedió 26,6 millones de dólares al año; No sorprendería a nadie si el próximo aterriza al norte de esa cifra en un plazo más largo.

Las matemáticas del roster de los Yankees se volvieron complicadas

En circunstancias normales, los Yankees simplemente mostrarían su fuerza financiera y desafiarían a cualquiera a superar sus ofertas. Estas no son circunstancias normales.

La decisión de Trent Grisham de aceptar el Oferta calificada de 22,025 millones de dólares Cambió todo el panorama, tanto para el mercado como para los libros de los Yankees. Grandes Ligas.com ya describió a Grisham como la mejor opción verdadera para el jardín central en el mercado fuera de Bellinger; al asumir el cargo de QO, no sólo sale del tablero sino que también asegura un considerable salario de un año en la nómina de Nueva York.

En el campo, eso es una victoria. Grisham acaba de tener una gran temporada, jugó una defensa del calibre del Guante de Oro y estabilizó el centro, lo que permitió a Aaron Judge permanecer en la derecha. Sin embargo, financieramente significa que los Yankees ya han comprometido más de $20 millones a un jugador cuya mejor posición se superpone con una de las posiciones principales de Bellinger.

Si los Yankees traen de regreso a Bellinger, probablemente juegue la mayor parte de su tiempo en el jardín izquierdo y en la primera base, con la capacidad de rotar por el centro cuando Grisham necesita un día o se desliza hacia una esquina. Esa flexibilidad es exactamente lo que hace que Bellinger sea tan valioso, pero también subraya por qué su mercado sigue expandiéndose. El Mets, Filis, Cachorros, Dodgers, Gigantesy tigres Todos pueden venderlo para un papel protagónico en múltiples posiciones, y la mayoría de ellos aún no tienen un jardinero central de $22 millones con un contrato de un año.

Así que ahora los Yankees enfrentan una dura realidad. Si quieren retener al toletero zurdo cuyo swing se adapta perfectamente al Yankee Stadium y cuya versatilidad los salvó por todo el diamante en 2025, es posible que tengan que pagar un “impuesto yanqui» además de una tasa de mercado ya agresiva. La versatilidad de Bellinger es exactamente lo que hace que valga la pena, y exactamente lo que hace que sea tan difícil de costear para los Yankees.