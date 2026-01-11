Los Yankees obtienen la opinión honesta de Cody Bellinger después de la firma de Alex Bregman

El Yankees de Nueva York recibió un mensaje honesto sobre Cody Bellinger, quien podría ser el próximo dominó en caer después de que Alex Bregman firmara un contrato de cinco años y $175 millones con el Cachorros de Chicago el 10 de enero, por Grandes Ligas.com.

Antes de que Bregman firmara con Chicago, eran Bregman, Bellinger, Kyle Tucker y Bo Bichette los mejores bateadores agentes libres que quedaban en el mercado, y ahora uno ya no está. El 10 de enero, John Harper de SNY compartió sus pensamientos sobre lo que significa el fichaje de Bregman para Bellinger.

“Creo que pone el listón más alto, para Bellinger en particular”, dijo Harper. «Tal vez Tucker. Bregman va a cumplir 32 años». [on March 30]. Es un año mayor que Bellinger. Es tres años mayor que Tucker. Tucker va a pedir más años. Lo sabemos.

«Bellinger va a pedir lo mismo. Eso es mucho dinero para Bregman, 35 millones de dólares. [The Cubs] quiero ganar. Estoy totalmente a favor. Ve a buscar a tus muchachos. Pero no sé si esto hará que el mercado se vuelva más flexible para alguien, porque los únicos dos grandes de los que estamos hablando son Bellinger y Tucker en cuanto a jugadores de posición”.

MLB Insider comparte actualización sobre Cody Bellinger y los Yankees

Bellinger bateó .272 con 160 hits, 29 jonrones, 98 carreras impulsadas y 89 carreras anotadas en 152 juegos en 2025. para StatMuse. Es el 9 de enero. El experto de la MLB Ken Rosenthal apareció en “Foul Territory” y compartió lo último sobre Bellinger, cuando los Yankees emitieron una advertencia al jugador sobre su demanda de contrato.

«Estoy seguro de que [the Yankees] tienen algunas preocupaciones sobre pujar contra ellos mismos, pero el Mets tener sido reportado «También quiero estar con Bellinger», dijo Rosenthal. «Cuando hay jugadores de cierto nivel y la gente dice que no tienen mercado, siempre soy escéptico porque los buenos jugadores siempre tienen equipos interesados… Si [Bellinger] obtuvo un AAV de $30 millones, sería el cuarto más alto para un jardinero. Eso está bastante bien y cinco años tampoco está mal.

«Estoy seguro de que Bellinger y su agente, Scott Boras, quieren una mayor duración, y tienen todo el derecho a buscarla. Simplemente no sé si la van a obtener. Y ciertamente parece que no la van a obtener de los Yankees. Y entonces la pregunta es: ¿dónde más harían eso los Mets? Los Mets también han estado más inclinados a cerrar acuerdos más cortos».

Cody Bellinger es defendido por sus demandas contractuales

Además, Rosenthal trató de entender por qué Bellinger y su equipo podrían mantenerse firmes en su postura de buscar un contrato a largo plazo en la agencia libre en lugar de conformarse con un acuerdo a corto plazo y potencialmente tener que optar por no participar para probar el mercado nuevamente.

“La pregunta es, ¿a qué nivel les interesa?” añadió Rosenthal. “Cody Bellinger [at] Más de 30 millones de dólares al año durante cinco años sería un buen negocio para un tipo que aún no ha conseguido un contrato a largo plazo, ¿verdad? Al mismo tiempo, probablemente esté pensando, ‘Soy más joven que Alonso, soy más joven que Schwarber, y esos muchachos recibieron cinco años’. ¿Por qué no debería alargarme más? Esa sería su perspectiva al respecto”.