Los Yankees no tienen por qué traer de vuelta a Maybin para la oficina principal

Getty

Anterior Yankees de Nueva York jardinero Cameron Maybin Quiere un trabajo administrativo y cree que puede ayudar a un equipo a ganar de inmediato. Lo dejó claro en X cuando se lanzó él mismo como el tipo de “voz honesta«Eso les falta a las directivas. Pero si bien Maybin se siente listo para construir planteles y remodelar la cultura del equipo, los Yankees ni siquiera deberían pensar en considerar la idea. Grandes Ligas continúa investigando acusaciones de mala conducta grave relacionadas directamente con él, y Nueva York no puede tocar eso.

Maybin, que ahora tiene 38 años, se ganó una sólida reputación durante su temporada 2019 en el Bronx. A los fanáticos les encantó su energía, sus golpes oportunos y la personalidad optimista que luego trajo al stand de YES Network. Llevó ese encanto a roles de transmisión en MLB Network y Bally Sports Detroit. Durante un tiempo, su carrera posterior al juego pareció limpia y prometedora.

Entonces los detalles empezaron a desmoronarse.

El impulso de Maybin en la directiva choca con nuevas acusaciones

En las redes sociales, maybin escribió que él puede”ayudar a tantas oficinas centrales.«Sugirió que su experiencia le ayuda a entender tanto a los jóvenes talentos como a los jugadores veteranos. Incluso afirmó que «tenía algo que hacer” con el intercambio de los Yankees en 2024 por Jazz Chisholm Jr..

Independientemente de que esa afirmación tenga peso real o no, Chisholm prosperó en Nueva York. El segunda base All-Star conectó 31 jonrones, robó 31 bases y se unió a la exclusiva de los Yankees. club 30-30. Aun así, ni siquiera una temporada en la carrera de Chisholm puede eclipsar la nueva información que rodea a Maybin.

El Atlético informó que Maybin se encuentra entre ocho hombres vinculados a los Tigres de Detroit o Ilitch Sports & Entertainment acusado de acoso sexual o conducta inapropiada hacia mujeres. Las acusaciones incluyen comentarios lascivos, mensajes nocturnos e insinuaciones no deseadas. Varias mujeres describieron la cultura de la organización como “club de chicos”, y sus relatos sitúan a Maybin cerca del centro de ese entorno.

Uno tigres El empleado dijo que Maybin le dijo que disfrutaba viéndola alejarse. Otras dos mujeres dijeron que envió mensajes de texto a altas horas de la noche que consideraron inapropiados. En un mensaje revisado por los periodistas, maybin escribió: “Probablemente no sea la mejor idea que hemos tenido. Estoy intentando seguir casado.En otro, le dijo a una mujer su “la puerta está abierta de par en par.«

Los funcionarios de recursos humanos dentro del brazo comercial de los Tigres comenzaron a hacer preguntas a principios de 2023. Incluso en medio de preocupaciones internas, Maybin mantuvo su función de locutor hasta el final de la temporada. La cadena no lo trajo de regreso para 2024. También se negó a hacer comentarios cuando los periodistas pidieron una respuesta.

Los Yankees no pueden permitirse este riesgo

La personalidad, el encanto y la popularidad de Maybin en Nueva York alguna vez lo convirtieron en un jugador fácil de apoyar. Los fanáticos aún recuerdan su promedio de .285 y 11 jonrones durante el temporada 2019. Pero un trabajo de oficina requiere confianza, liderazgo y credibilidad. Las acusaciones que rodean a Maybin borran esas cualidades hasta que MLB finalice su investigación.

Los Yankees quieren una directiva más moderna e inclusiva. Han invertido años en reestructurar su cultura y evaluar cómo la organización trata a los empleados en todos los niveles. Traer a alguien actualmente vinculado a un escándalo de acoso sexual iría directamente en contra de todo lo que dicen priorizar.

Maybin puede perseguir su sueño ejecutivo en otra parte. Los Yankees no pueden ayudarlo a reconstruir su imagen mientras se lleva a cabo una investigación activa por mala conducta.

Nueva York necesita un liderazgo claro, estabilidad y una óptica limpia.

Cameron Maybin no puede ofrecer nada de eso en este momento.