Los Yankees no pueden permitirse que Top Slugger camine en la agencia libre

Getty

Mucho ha salido mal para el Yankees de Nueva York En 2025. Lesiones, colapsas de bullpen, bateo inconsistente: la lista se siente interminable. Pero a pesar de todo Cody Bellinger ha sido la constante. El jugador de 30 años ha sido precisamente el tipo de equipos de campeonato de colaboradores constantes, versátiles y versátiles, y si los Yankees se toman en serio el próximo año, mantenerlo en Pinstripes tiene que ser la prioridad No. 1.

Bellinger no solo ganó su sueldo esta temporada, sino que se ha ganado un aumento. Los Yankees lo trajeron a un acuerdo con un Opción de jugador de $ 25 millones para 2026. Ha jugado tan bien que es un bloqueo que lo rechazará. Steve Adams de MLB Trade Rumores Lo clasificó No. 5 en su último ranking de poder de agente libre, proyectando que Bellinger podría conseguir fácilmente un contrato por valor de más de $ 100 millones este invierno.

Y tiene razón. La producción, la consistencia y la flexibilidad defensiva de Bellinger le dan valor más allá de su línea de corte.

Un modelo de consistencia y versatilidad

El resurgimiento de Bellinger no es una casualidad de un año. Después cirugía de hombro Descarió su swing y sus números en 2021–22, ahora está reuniendo tres temporadas fuertes. Al llegar al fin de semana, estaba bateando .276/.328/.496 con 20 jonrones y 10 robos. Su tasa de ponches? Solo el 12.9%, uno de los más bajos en el béisbol y muy lejos del enfoque de todo o nada que afecta a muchos bateadores de poder.

Lo que es más impresionante es que está haciendo esto sin los números de velocidad de salida alucinantes. No confía solo en la fuerza bruta. En cambio, Bellinger se ha reconstruido en un bateador disciplinado y orientado al contacto que aún puede abandonar el patio. Ha publicado una línea de corte .283/.337/.481 sobre casi 1,600 apariciones en el plato desde 2023entregando una producción sostenida y financiable.

Los Yankees se han apoyado en Bellinger en todo el diamante este año, todos los tres puntos de campo y, cuando sea necesario, primera base. Ha sido aproximadamente promedio en el centro, por encima del promedio en las esquinas, y cuando jugó la primera base para los Cachorros, las métricas defensivas lo amaban (+5 carreras defensivas guardadas, +1 outs por encima del promedio).

Ese tipo de flexibilidad es raro. Juez de Aaron ha bloqueado por el jardín derecho, pero la capacidad de Bellinger para manejar el centro o deslizarse primero cuando las lesiones golpean a los Yankees la profundidad de la lista crucial. También significa que el gerente puede mantener más murciélagos en la alineación sin sacrificar la defensa.

Por qué los Yankees deben mantenerlo

La opción de jugador de Bellinger técnicamente se encuentra en $ 25 millones, pero con una compra de $ 5 millones, es efectivamente una decisión de $ 20 millones, y esa es una disminución obvia. Esta vez no tendrá una oferta de calificación adjunta, por lo que más pretendientes estarán dispuestos a ofertar agresivamente sin preocuparse por la compensación de selección.

Proyección de Adams—Cer o seis años, que superan los $ 100 millones, es realista dada su edad, conjunto de habilidades y flexibilidad posicional. A los 30 años, Bellinger tendría solo 35 o 36 al final de este acuerdo. Los equipos pagan primas para los jugadores que pueden ayudar ahora y aún así ser productivos durante la duración de sus contratos.

Eso significa que los Yankees no serán los únicos llamando a su puerta. Los clubes de gran gasto con necesidades de jardín (piense en los Gigantes, los Marineros o incluso una reunión de los Dodgers, podrían generar el precio.

Bellinger ha sido una fuerza estabilizadora en una temporada en la que casi nada más ha ido según el plan. Es golpeado por el promedio y el poder, jugó más defensa en múltiples posiciones y trajo un nivel de confiabilidad que los Yankees han carecido en otras partes de la lista.

Perderlo crearía otro agujero en una alineación que ya necesita trabajo. Retenerlo con cerraduras en un bate clave en el medio del orden y le da a los Yankees opciones defensivas y flexibilidad de la lista que es difícil de reemplazar.

Si todavía está empleado, Brian Cashman tiene muchos problemas para resolver esta temporada baja, pero la decisión más fácil en su escritorio debería ser esta: pagar a Cody Bellinger y mantenerlo en rayas. Dejarlo caminar sería solo otro error no forzado, y los Yankees no pueden permitirse más de esos.