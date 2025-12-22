Los Yankees firman a dos jugadores veteranos con contratos de ligas menores

Hasta ahora ha sido una temporada baja lenta en el Bronx para el Yankees de Nueva York. Brian Cashman y compañía aún no han realizado fichajes importantes, y algunos de sus agentes libres más importantes ya han salido por la puerta (Devin Williams, Luke Weaver).

Los Yankees están esperando las decisiones de agencia libre tanto de Cody Bellinger como de Paul Goldschmidt. Algunas de las contrataciones notables que los Yankees han realizado en lo que va del invierno incluyen a Ryan Yarborough, Amed Rosario y, más recientemente, Paul Blackburn. Los tres jugadores estuvieron anteriormente en los Yankees.

El lunes, los Yankees fueron noticia por firmar a dos Grandes Ligas veteranos a acuerdos de ligas menores.

Más MLB sobre Heavy: Los Yankees renuevan al ex titular del Juego de Estrellas con un acuerdo de bajo costo

Los Yankees firman a Zack Short y Ali Sánchez con contratos de ligas menores

Los Yankees han acordado contratos de ligas menores tanto con Ali Sánchez como con el jugador de cuadro Zack Short, según el informe del equipo. Registro de transacciones de MLB.com.

Ambos jugadores son veteranos de la MLB. Short pasó su temporada 2025 con el Astros de Houstony los Yankees son su sexta organización de la MLB en sólo cinco años. Se supone que ambos jugadores de Grandes Ligas recibirán una invitación para los entrenamientos primaverales en febrero y tratarán de demostrar su valía a partir de ahí, pero con toda probabilidad, tanto Ali Sánchez como Zack Short comenzarán la campaña de 2026 en las menores.

Ali Sánchez es un receptor derecho que ha aparecido en partes de cuatro temporadas en la MLB. No tiene jonrones en su carrera, 22 hits en su carrera y ha pasado dos temporadas completas (2022, 2023) fuera de las Grandes Ligas.

Sánchez apareció en 12 juegos en 2025 con los Medias Rojas y Azulejosy tuvo cinco hits en 23 turnos al bate. Es probable que este acuerdo simplemente agregue profundidad organizacional a Nueva York. Zack Short tiene una carrera. 172 en 506 turnos al bate.

Más MLB sobre Heavy: Se insta a los Yankees a contratar al primera base veterano como reemplazo de Paul Goldschmidt

Perspectivas del campo interior de Nueva York

La mala noticia tanto para Zack Short como para Ali Sánchez es el hecho de que los Yankees ya están establecidos tanto en la posición de receptor como en el cuadro, en su mayor parte.

Nueva York rodará con Austin Wells y JC Escarra detrás del plato.

En cuanto a Zack Short, está detrás. Jazz Chisholm Jr., Amed Rosario, Ryan McMahon, Anthony Volpe, Oswaldo Cabrera y prácticamente cualquier otro jugador de cuadro agente libre importante que traigan los Yankees.

Como la Navidad se acerca en sólo tres días, será interesante ver si los Yankees hacen compras de último momento en el mercado de agentes libres para agregar a su plantilla antes del nuevo año.

Siguen vinculados a los principales nombres de agentes libres, pero no han podido llegar a un acuerdo con ninguno de ellos. Afortunadamente para Nueva York, algunos de los nombres más importantes tanto en el mercado de jugadores de posición como de lanzadores todavía están disponibles para firmar.

Más MLB sobre Heavy: Aaron Boone de los Yankees brinda seguridad a los fanáticos en medio de una temporada baja lenta