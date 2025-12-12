Los Yankees están programados para firmar un acuerdo de MVP ‘tipo Schwarber’ por $ 183 millones

Las Reuniones Invernales anuales de las Grandes Ligas de Béisbol, que concluyeron el miércoles, fueron en su mayoría tranquilas este año, pero fueron especialmente tranquilas para el Yankees de Nueva York quien, después de quedarse corto en la Serie Divisional de la Liga Americana, salió de las reuniones sin hacer una adquisición o transacción de cualquier tipo por parte de un solo jugador.

Según un Correo de Nueva York informe, su total falta de acción marcó la primera vez desde 2018 que la franquicia con más historia del béisbol y la que ha históricamente ha sido el más llamativo y más agresivo en el mercado de agentes libres, se mantuvo firme en las Reuniones de Invierno.

(Las reuniones fueron canceladas en 2020 y 2021 debido a la pandemia de COVID-19).

Pero quedan dos meses completos antes del inicio de los entrenamientos de primavera, e incluso esa fecha no es una fecha límite para cerrar acuerdos y firmar agentes libres. Todavía hay jugadores talentosos en el mercado y uno en particular parece, al menos según múltiples informes de los medios, estar en la mira de Cashman: jardinero y MVP de la Liga Nacional 2019 Cody Bellinger.

Bellinger optó por no participar después de una sola temporada en el Bronx

El Dodgers de Los Ángeles de 2013, 30 años La selección de cuarta ronda pasó la temporada 2025 en el Bronx, donde jugó la segunda temporada de la Firmó un contrato de tres años y 80 millones de dólares. con el Cachorros de Chicago antes de la temporada 2024.

El acuerdo contenía opciones para los jugadores, también conocidas como “exclusión voluntaria”, después de la primera y segunda temporada. Después del segundo año del contrato, su única temporada en Nueva York, Bellinger, después de conectar 29 jonrones con un OPS de .813, el tercero más alto de sus nueve años de carrera, optó por no participar y se convirtió en agente libre.

Pero si los Yankees planean volver a contratar a Bellinger, ¿cuándo lo harán?

El enfoque displicente del veterano gerente general de los Yankees, Brian Cashman, durante la temporada baja hasta ahora ha puesto a muchos fanáticos de los Yankees en «modo de pánico». como el Bloqueado en los Yankees podcast Lo expresó el viernes.

«Los Yankees de Nueva York necesitan actuar juntos durante la temporada baja, porque ahora mismo esta directiva parece estar realizando una venta de garaje en lugar de una franquicia valorada en miles de millones», escribió Robert Casey, fundador del popular Blog de fans de los Yankees Sangrado azul yanqui el viernes.

Bellinger firma en camino, tal vez

Según la reportera Inna Zeyger de los Yankees. sitio de noticias Nación a rayasLa respuesta a la pregunta de cuándo los Yankees traerán a Bellinger de regreso al Yankee Stadium es: “eventualmente”.

La razón, escribió Zeyger, es que se espera que otro jardinero agente libre, el ex Cachorro Kyle Tucker, fije el precio para “los jugadores de posición de élite, y los equipos han mostrado dudas a la hora de comprometerse plenamente con otras alternativas hasta que su situación se resuelva”.

Cuando se trata de volver a contratar a Bellinger, «mantener la paciencia impide que Nueva York compita contra sí misma mientras las condiciones del mercado siguen siendo inciertas», afirmó. Nación a rayas escriba escribió.

El tamaño del contrato de Bellinger sigue siendo incierto

Puede que Tucker esté marcando el mercado, pero todavía hay algunos puntos de referencia para evaluar lo que Bellinger le costará a los Yankees. Después de que el bateador designado de 56 jonrones de los Filis, Kyle Schwarber, también agente libre, aceptara regresar a Filadelfia el un contrato de cinco años y 150 millones de dólaresPete Caldera, corresponsal de los Yankees de NorteJersey.com previsto ese bellinger «También podríamos encontrar un contrato tipo Schwarber en este mercado».

Según un estimación del sitio de negocios deportivos ObservadorBellinger debería hacerlo algo mejor que Schwarber, con un contrato de seis años por valor de 183 millones de dólares, o 30,4 millones de dólares por año en comparación con los 30 millones de dólares que recibirá Schwarber.