Los Yankees están interesados ​​en negociar por este jugador de cuadro de los Cachorros

El Yankees de Nueva York supuestamente se acercaron y expresaron interés en canjear por el segunda base de los Cachorros de Chicago, Nico Hoerner, según Pat Ragazzo de Sports Illustrated, quien tuiteó el domingo por la tarde.

Esto viene después del Cachorros de Chicago contrató al estelar tercera base Alex Bregman a un Contrato de 5 años y 175 millones de dólares el sábado por la noche, reportado por primera vez por Jeff Passan de ESPN. Desde esta noticia, los Cachorros ahora están «abiertos» a la posibilidad de canjear a Hoerner esta temporada baja, según Jeff Passan de ESPN.

Nico Hoerner es el tipo de jugador que necesitan los Yankees

Hoerner, un bateador derecho que actualmente tiene 28 años, es conocido por tener un conjunto de habilidades en el que es un tipo de bateador de alta tasa de contacto que puede batear para el promedio y jugar una defensa de élite en el cuadro, en el que tiene experiencia jugando como campocorto y segunda base, pero fue principalmente el segunda base de los Cachorros la temporada pasada en 2025 debido a que el campocorto habitual es Dansby Swanson.

Hoerner en 2025 publicó un .297 promedio de bateo con un porcentaje de embase de .345 junto con siete jonrones, 29 bases robadas y un OPS de .739. Hoerner no es conocido como un bateador con mucho poder; ese no es su perfil de jugador, y esas no son las principales habilidades de su juego. Es un bateador que rara vez se poncha con un porcentaje de ponches de 11,2 y un porcentaje de 7,6 K, los cuales se ubican en el percentil 99 entre los bateadores de Grandes Ligas, según Sabio del béisbol. Hoerner encaja exactamente en el perfil de jugador que buscan los Yankees. Un bateador derecho que puede batear en la parte superior del orden para lograr un promedio alto, batear para hacer contacto, embasarse y jugar una defensa de élite en el medio del cuadro.

Los Yankees han tenido una buena cantidad de problemas en el medio con el campocorto Anthony Volpe, quien se dirige a su cuarta temporada con el equipo, pero ha tenido un desempeño muy inferior hasta ahora en su mandato con el club. Volpe se perderá el primer mes de la temporada debido a tener una cirugía de hombro izquierdo esta temporada baja. Entre la lista de áreas que los Yankees necesitan abordar esta temporada baja, el campocorto es de hecho un área que podrían mejorar con la incorporación de un tipo como Hoerner.

Los Cachorros no tienen que cambiar a Nico Hoerner esta temporada baja

Si los Cachorros lo canjean es una historia diferente. Hoerner está en su año de marcha, en el que su contrato expira al final de la temporada 2026, según Observador. Pero los Cachorros también se ven a sí mismos como en modo ganar ahora, y con el antesalista novato Matt Shaw, quien tuvo problemas durante su primera experiencia en la acción de las Grandes Ligas en 2025, podrían moverlo a la segunda base, lo que convierte a Hoerner en una moneda de cambio. O los Cachorros podrían retener a Hoerner en caso de que Shaw necesite más tiempo en las menores la próxima temporada.

De cualquier manera, un jugador del calibre de Nico Hoerner es alguien que los Cachorros al menos están considerando vender alto, considerando sus habilidades y su inminente agencia libre. Es inteligente al menos escuchar ofertas, similar a la situación en la que se encuentran los Yankees. Jazz Chisholm Jr, quien tuvo un año de carrera con los Yankees, pero también está en su año de caminata y tiene al gerente general Brian Cashman. escuchando ofertaspero no con la garantía de que, de hecho, será negociado.

En cuanto a si los Yankees y los Cachorros pueden llegar a un acuerdo, aún está por verse, al igual que lo informan los Yankees. «punto muerto» con Bellinger en conversaciones y buscando “opciones alternativas”, según Buster Olney de ESPN. Será interesante ver cómo los Yankees abordan el resto de esta temporada baja, con vacíos evidentes en el roster que abordar y lanzadores y receptores reportándose apenas dentro de un mes.