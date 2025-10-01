Los Yankees escuchan la verdad dura mientras los informes indican el problema del brazo del juez

Getty

El Yankees de Nueva York‘La carrera de playoffs ya está bajo un microscopio, pero ahora otro problema se ha enfocado,Juez de Aarones el brazo de lanzamiento. De acuerdo a JJ Cooper de Baseball AmericaEl capitán de los Yankees no está cerca de toda su fuerza desde que regresa de un tensión flexor a fines de julio. Esa realidad puede haber costado a Nueva York en su apertura de comodín contra Boston, y podría demorar durante toda la postemporada.

Los números de lanzamiento de Judge cuentan la historia

En el martes Pérdida del Juego 1 hacia Medias RojasUna secuencia de la séptima entrada reveló cuán comprometido es el brazo del juez. Nick Sogard conectó un sencillo a la derecha, y en lugar de detenerse al principio, Encendió los Jets y fue por segundo. Normalmente, un jardinero derecho con el tamaño, el poder y la reputación previa a la lesión del juez lo habría mantenido en su lugar. Pero el lanzamiento de Judge se registró a solo 73.2 mph, viajando solo 137 pies antes de rebotar débilmente a la bolsa. Sogard se deslizó de forma segura y luego anotó en un Masataka Yoshida golpeó.

Esa ejecución de una sola carrera alteró por completo la entrada. Boston no grabó otro éxito, pero el conteo se paró como la carrera de avance en un juego estrecho. Como explicó Cooper, «este es un ejemplo perfecto de cómo los pequeños momentos pueden cambiar la serie de playoffs».

El contraste entre el brazo de Judge antes y después de su lesión es marcada. Antes de la tensión, su El lanzamiento máximo alcanzó 95.3 mphy rutinariamente desató lanza más de 90. Desde su regreso, ha superado 80 mph solo dos veces, con el lanzamiento del 24 de septiembre de 85.8 mph en pie como su esfuerzo más duro. Más a menudo, ha estado atrapado en el bajo a mediados de los 70. Que la velocidad se ubica en la parte inferior de todos MLB Outfielders: solo cinco promediaron menos de 80 mph este año, y solo uno menos de 77.

Dilema de los Yankees en el campo derecho

El problema no es solo los números; Es la construcción de la lista. Judge sigue siendo uno de los mejores bateadores del juego, la misma razón por la que Yankees volvió a contactar después de su regreso. También continúa cubriendo bien el campo en el jardín derecho, robando a Nathaniel Lowe con un inconveniente de buceo para terminar la misma entrada contra Boston. Pero cada vez que un corredor se atreve a tomar una base adicional, se recuerda a los oponentes de Nueva York que el brazo de Judge ya no es un elemento disuasorio.

En un mundo ideal, Judge podría cambiar al papel designado de bateadores, preservando su bate sin exponer su brazo. El problema es que Giancarlo Stanton está encerrado en ese lugar. Las limitaciones de Stanton en el jardín y la historia de las lesiones hacen que sea arriesgado empujarlo de regreso a un servicio defensivo regular. Eso deja al gerente Aaron Boone haciendo malabares con dos escenarios imperfectos: un juez de brazos lesionados pero rangosos en la derecha, o un Stanton cojeado que se asomaba alrededor de la hierba.

Por ahora, Boone parece comprometido a mantener al juez en el campo. El Yankees No tienen alternativas reales a menos que estén dispuestos a sacrificar el delito o arriesgarse a otra lesión importante. Eso significa que el capitán jugará a través del dolor, pero cada lanzamiento a través del diamante podría dar forma a los Yankees en octubre.

El Yankees Siempre he confiado en el juez para cambiar los juegos con su bate, pero su defensa ha sido subestimada durante mucho tiempo. Perder la capacidad de mantener honesto a Baserunners representa un costo oculto que podría no aparecer en los puntajes de la caja pero que podría decidir una serie. Contra equipos como los Medias Rojas, que son agresivas en los Basepaths, esos 90 pies adicionales son importantes.

Judge sigue siendo la cara de la franquicia y su arma más peligrosa en el plato. Pero hasta que regrese la fuerza de su brazo, el Yankees están lidiando con una superestrella cuya mayor debilidad es visible para todos en el campo.